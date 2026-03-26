26일에는 낮 기온이 20도 안팎으로 올라 완연한 봄 날씨를 보이겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 7.3도, 인천 5.5도, 수원 5.9도, 춘천 3.8도, 강릉 7.2도, 대전 5.8도, 전주 6.6도, 광주 7.4도, 제주 9.8도, 대구 5.6도, 부산 8.5도, 울산 6.9도 등이다.

올봄 들어 가장 따뜻한 날씨를 보인 23일 서울 종로 경복궁을 찾은 시민들이 가벼운 옷차림으로 봄을 즐기고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

낮 기온은 15∼23도로 예보됐다.

아침 기온이 강원내륙·산지를 중심으로 0도 안팎이고, 낮 기온은 중부내륙과 남부지방을 중심으로 20도 안팎으로 오르면서 일교차가 15∼20도로 크겠으니, 건강관리에 유의해야겠다.

오전까진 인천·경기 서부와 충청권, 전라권을 중심으로 짙은 안개가 끼거나 이슬비가 내리는 곳도 있겠다. 공항에선 이로 인해 항공기 운항에 차질이 있을 수 있다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 제주도는 구름이 많겠다. 경기 동부와 강원내륙·산지, 충청권, 전북 동부, 경북내륙에 새벽부터 아침 사이 서리가 내리는 곳이 있겠다.

중부지방과 경북권은 대기가 매우 건조해 산불 및 화재에 유의해야 한다.

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미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·호남권·영남권은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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