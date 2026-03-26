[클릭 e종목]"SK스퀘어, 반도체 호황에 주주환원까지…목표가↑"

목표주가 57만원→74만원 상향 조정

NH투자증권은 26일 SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 605,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 595,000 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 SK스퀘어 "AI 신규 투자와 주주환원 지속해 기업가치 제고" SK스퀘어, 내년 초까지 3100억 주주환원…"AI·반도체 중심 '밸류업'" 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 에 대해 자산가치 상승과 강력한 주주환원으로 주가 매력이 지속될 것으로 보고 목표주가를 기존 57만원에서 74만원으로 상향 조정했다.

안재민 NH투자증권 연구원은 "목표주가 상향은 SK스퀘어의 순자산가치(NAV) 내 가장 큰 비중을 차지하고 있는 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 995,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 986,000 2026.03.26 개장전(20분지연) 관련기사 SK하이닉스 곽노정 "순현금 100조 확보·美 ADR 상장 추진…AI 메모리 1위 굳힐 것" [특징주]SK하이닉스, '100만닉스' 회복 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 의 주가 상승을 반영했기 때문"이라며 "반도체 업황 호조세가 당분간 이어질 것이고 더불어 SK스퀘어의 적극적인 주주환원을 감안할 때 SK스퀘어의 주가 매력도 지속될 것"이라고 설명했다.

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SK스퀘어는 지난 25일 주주총회에서 자본준비금 5조9000억원을 이익잉여금으로 전입하기로 결정했다. 안 연구원은 "아직 2026년 이후 주주환원 정책에 대해서는 공개된 바 없으나 만약 현금배당을 시작하게 된다면 2027년부터는 비과세 배당이 가능하게 될 것"이라고 말했다. SK스퀘어는 2024년 2000억원의 자사주 매입과 소각을 진행했고 2025년에는 1000억원의 자사주를 매입했으며 기보유 자사주 45만주를 11월에 매각했다. 이어 올해 2월에는 1000억원 규모의 자사주(18만3899주)를 취득했다.

반도체 업황은 여전히 매력적이라는 의견이다. 안 연구원은 "SK하이닉스는 여전히 실적 추정치 상향과 주가 상승이 이어지고 있다"면서 "올해 1분기 실적도 시장의 기대치를 크게 뛰어넘을 것으로 예상하며 최근 엔비디아의 GTC에서도 언급됐지만 고대역폭메모리(HBM)뿐 아니라 낸드 스토리지 수요도 빠르게 성장할 것"이라고 말했다. 이어 "올해는 반도체 관련 회사에 대한 투자도 본격 진행될 예정으로, SK하이닉스의 자산가치뿐 아니라 SK스퀘어가 투자회사로서 역할이 더욱 부각될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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