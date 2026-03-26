주가지수 떠받치는 개미들…외인은 사상 최대 순매도 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓]외인, 국내 증시서 두 달째 사상 최대 순매도

②[원자재]정부, 나프타 수출 제한 언급에도…효과는 미미

③[방산]도산안창호함, 캐나다 해군과 연합훈련 위해 출항

MARKET INDEX : Year to date

TOP 3 NEWS

■ "개미들만 곡소리" 터져나온 경고음…두 달간 외인은 코스피 사상 최대 매도 ○외국인 두 달 연속 사상 최대 순매도 행진

○2·3월 외인 43조 파는데 개인 37조 사

○증시 조정 길어지면 개인만 피해볼 수도

■ "나프타 93% 이미 내수"…정부 수출제한 카드 효과 '미미' ○나프타 수출 비중 7%에 불과

○활용도 낮은 중질나프타가 대부분

○정부 조치로는 물량 확보 한계

■ 도산안창호함, K-잠수함 최초 태평양 횡단 ○3000t급 잠수함인 도산안창호함

○빅토리아까지 1만4000㎞ 역대 최장 항해

○캐나다 승조원 편승 한국·캐나다 연합훈련

돈이 되는 法

■ 금감원, 인지수사권 확보…금융범죄 대응 '기동성' 높아진다 ○금감원 특사경 인지수사권 확보…금융범죄 수사 확대

○절차 간소화로 자본시장 사건 수사 속도 빨라질 전망

○ 다만 전문성 고려해 검찰 역할도 당분간 유지 전망

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026032607041941402

■ 쉽게 쓴 '소송구조 안내문' 나왔다 ○서울행정법원 소송구조 안내문 '이지리드' 버전 제작

○일반인·지적·발달장애인 위한 쉬운 설명 제공

○소송구조 제도를 쉬운 말과 그림 등으로 쉽게 안내

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026032607061148692

■ 주총 시즌에 DB 법적 이슈 설왕설래 ○DB그룹 계열사 누락 의혹 논란

○공정위 고발·금감원 진정·주주대표 소송

○주주대표소송은 3월27일 1심 선고 예정

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/2026032607075366566

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

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