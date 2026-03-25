노후 주거지 정비 방안 등 모색

대전시가 25일 목원대학교 콘서트홀에서 대전연구원과 함께 '지속 가능한 도시 모델 구현을 위한 대전 도시재생 세미나'를 개최했다. 이 자리에서 도시재생의 지속 가능성을 높이기 위한 광역 거버넌스 고도화 방안을 논의했다.

이번 세미나에는 최진혁 대전연구원장, 이희학 목원대학교 총장, 이재우 한국도시재생학회장 등 도시재생 관계자 100여 명이 참석했으며, 개회식에 앞서 대전연구원·목원대학교·한국도시재생학회 간 업무협약도 함께 진행됐다.

이날 세미나 첫 번째 세션은 '도시재생 인력조직의 전문성 강화'를 주제로 도시재생·전문인력 육성 현황과 과제 등을 논의했다.

두 번째 세션은 '민관협력형 저층 노후주거지 정비'를 주제로 민관협력형 집수리·주거 정비 사업모델과 지역 실정에 맞는 광역 단위 협력체계 구축 방안을 다뤘다.

대전시는 그동안 도시재생사업 19곳에 총 4237억 원의 마중물 사업비를 투입해 11곳은 추진 중이며, 8곳은 준공했다.

특히, 대전시는 국토교통부 신규 공모에 매년 응모해 2024년에는 중구 대흥동 뉴빌리지사업, 2025년에는 대덕구 중리동 노후주거지정비 지원사업과 오정 도시재생 혁신지구 국가시범지구 사업이 선정돼 단계적으로 추진되고 있다.

또한 지난 11일에는 2026년 공모사업에도 응모해 발표평가 등 후속 선정 절차를 준비하고 있다. 아울러 지역특화사업 발굴 등 시와 자치구가 연계한 도시재생사업을 지속 추진해 대전형 도시재생 모델을 구체화해 나갈 계획이다.

AD

대전시는 이번 세미나를 계기로 도시재생 정책의 실효성을 높이고, 지역 특성과 현장 수요에 맞는 협력 기반을 강화해 지속가능한 도시재생 정책 추진에 속도를 낼 방침이다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>