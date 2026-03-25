하반기 추가 매장 오픈 예정

신세계까사는 여성복 브랜드 '자아(JAAH)'가 오는 25일 스타필드 하남에 첫 공식 매장을 연다고 밝혔다.

'자아 스타필드 하남점'은 단순한 판매 채널 확대를 넘어 브랜드의 정체성을 입체적으로 경험할 수 있는 첫 오프라인 공간이라는 점에서 의미가 크다는 설명이다.

매장은 패션 브랜드가 밀집한 건물 2층에 위치해 젊은 여성을 비롯한 핵심 고객층과의 접점을 확대하고, 넓은 외부 노출 면적을 통해 브랜드 시인성을 강화할 수 있도록 했다.

자아 스타필드 하남점 전경. 신세계까사 AD 원본보기 아이콘

매장 공간은 하루의 흐름에 따라 자연스럽게 변화하는 스타일링 경험을 구현하기 위해 곡선형 동선과 여백을 둔 레이아웃으로 구성했다. 자아가 지향하는 'AM to PM'과 'Mix & Match', 그리고 'MIXFIT' 콘셉트를 시각적으로 표현해 고객이 공간을 따라 이동하며 자신의 일상에 맞는 스타일을 발견하고 조합할 수 있는 몰입형 브랜드 공간으로 설계됐다.

자아는 올해 오프라인 채널을 더욱 확대해 신규 고객 접점을 넓힐 계획이다. 상반기에는 강남, 용산, 판교 등 서울·수도권 주요 거점 지역에서 팝업 운영이 확정됐고, 하반기에는 백화점을 중심으로 오프라인 채널을 지속 확대할 예정이다.

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자아 관계자는 "이번 정식 1호 매장을 시작으로 오프라인 채널을 지속 확대하며 브랜드 성장에 드라이브를 걸 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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