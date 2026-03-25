롯데건설, ‘덕수궁 롯데캐슬 136’ 4월 분양 앞둬

지하 7층~지상 20층, 1개 동, 공동주택 102세대·오피스텔 34실 총 136세대

서울 중심 업무지구 CBD 입지… 교통·업무·상업·문화 인프라 집적

롯데건설은 오는 4월 서울특별시 중구 순화동 일원에서 '덕수궁 롯데캐슬 136'을 분양할 예정이다. 단지는 지하 7층~지상 20층, 1개 동 규모로 조성되며, 전용면적 59㎡ 공동주택(아파트형 주택) 102세대와 전용면적 118~119㎡ 오피스텔 34실로 구성된다.

타입별 세대 수는 공동주택의 경우 △59㎡A 34세대 △59㎡B 34세대 △59㎡C 34세대로 구성되며, 오피스텔은 △118㎡ 17실 △119㎡ 17실로 이뤄진다. 실용성 높은 중·소형 평형 중심의 공동주택과 희소성 높은 중형 오피스텔로 구성돼 직장인과 신혼부부 등 1~2인 세대의 높은 선호가 예상된다.

'덕수궁 롯데캐슬 136'은 서울 도심에 위치해 뛰어난 직주근접성을 갖췄으며, 아파트형 주택과 오피스텔 등 비규제 상품으로 구성돼 실거주 의무가 없고 아파트 대비 완화된 청약 조건이 적용된다.

입지 여건도 우수하다. 수도권 지하철 1·2·4·5호선과 수도권 광역급행철도(GTX), 공항철도 등 6개 주요 노선을 편리하게 이용할 수 있으며, 단지 반경 500m 내에는 2호선 시청역과 충정로역, 5호선 서대문역이 위치해 도보 이용이 가능하다. 또한 4호선 회현역과 경의중앙선·GTX-A·공항철도 등이 지나는 서울역도 가까워 강남, 여의도, 용산 등 주요 업무지구로의 이동이 수월하다.

안정적인 교육환경도 갖췄다. 덕수초, 창덕여중, 이화여고, 이화외고 등 명문 학군으로 꼽히는 초·중·고교가 단지 반경 700m 내에 위치해 자녀들이 도보로 통학할 수 있다. 경기대학교 서울캠퍼스, 중앙대학교 평동캠퍼스 등도 가깝다.

생활 인프라도 풍부하다. 서소문 역사공원, 아펜젤러 기념공원 등 녹지 공간과 서울시립미술관, 국립현대미술관, 덕수궁, 서울광장, 세종문화회관 등 문화시설이 인접해 있다. 하나로마트(서대문점), 롯데마트(서울역점), 롯데아울렛(서울역점), 신세계백화점 본점, 남대문시장 등 쇼핑시설과 강북삼성병원, 서울적십자병원 등 의료시설도 가까이 위치한다.

직주근접성도 탁월하다. 단지는 서울 중심 업무지구(CBD)에 위치해 시청, 서울역, 광화문 일대로의 출퇴근이 편리하다. 이 일대에는 금융기관, 시청, 대기업 본사, 언론사, 공공기관 등이 밀집해 있어, 고소득 직장인 중심의 배후 주거 수요가 풍부할 것으로 예상된다.

미래가치도 주목된다. 중구청에 따르면 서울역 북부역세권 복합개발사업('24년 12월 착공)은 서울시 중구 봉래동 일대 철도 유휴 부지를 활용해 강북권 첫 대형 컨벤션센터와 복합 쇼핑몰을 조성하는 사업으로, 지하 6층~지상 39층, 5개 동, 연면적 약 34만㎡ 규모의 대규모 복합단지가 조성될 계획이다. 오피스텔과 호텔, 업무시설, 문화시설 등이 다양하게 들어설 예정이어서 인근 단지의 수혜가 기대된다.

또한 서울시청에 따르면 서소문 일대에서는 △서울역-서대문 1·2구역 1지구 △서소문 11·12지구 △서소문 10지구 등 대규모 재개발사업이 진행 중이다. 사업이 모두 완료되면 서소문 일대는 약 1만8,140㎡ 규모(서울광장의 약 1.3배)의 녹지형 개방 공간과 대규모 혁신 업무지구가 조성될 계획으로, 새로운 도심 비즈니스 축으로 발돋움할 전망이다.

아울러 서울역-서대문 1·2구역 1지구에는 지하 8층~지상 38층 규모의 업무·문화 복합시설('30년 6월 준공 예정)이 들어설 예정이며, 이와 함께 1,100석 규모의 강북권 최초 클래식 전용 공연장도 조성된다. 이는 기존 호암아트홀을 계승한 문화시설로, 서초구 예술의전당과 맞먹는 고품격 문화공간이자 도심 서측의 랜드마크로 자리매김할 것으로 기대된다.

10대 건설사가 공급하는 만큼 상품성도 돋보인다. 전용면적 59㎡는 모든 타입에 드레스룸이 마련되며, 전용면적 59㎡A·B 타입은 3Bay 판상형 구조와 ㄷ자형 주방 설계를 적용해 공간 활용도를 높였다. 오피스텔 역시 모든 타입에 팬트리와 드레스룸 등 넉넉한 수납공간이 제공되며, 119㎡A 타입의 경우 4bay 판상형 구조로 채광성과 통풍성을 강화했다.

커뮤니티 시설도 다양하게 조성된다. 스크린골프장과 골프연습장을 비롯해 피트니스, 샤워실 등이 마련돼 기존 아파트형 주택에서 접하기 어려웠던 차별화된 공간 구성을 갖출 예정이다. 이를 통해 입주민들은 보다 여유롭고 풍부한 여가 생활을 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

규제에서 비교적 자유로운 점도 장점으로 꼽힌다. 아파트형 주택은 최초 분양자에 한해 실거주 의무가 적용되지 않으며, 청약 요건도 비교적 완화돼 진입 장벽이 낮다.

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'덕수궁 롯데캐슬 136'의 견본주택은 서울특별시 용산구 한강대로 일원에서 4월 개관할 예정이며, 입주는 2027년 4월 예정이다.

lshb01@asiae.co.kr



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