현지 경찰, 용의자 7명 구금해 수사 중

튀르키예 최대 도시 이스탄불에서 축구선수가 총격에 숨지는 일이 벌어졌다. 치정극에 휘말려 벌어진 사건으로 전해졌다.

튀르키예 일간지 사바흐, 휘리예트 등 보도에 따르면 지난 19일(현지시간) 밤 이스탄불 동남부 움라니예에서는 아마추어 축구선수 쿠빌라이 칸 쿤닥츠(21)가 총격으로 중상을 입고 병원으로 이송됐으나, 끝내 숨졌다.

사망한 축구선수 쿤닥츠(왼쪽 사진 오른쪽 인물)와 친구인 래퍼 잔바이, 잔바이의 옛 연인인 가수 칼라이즈오을루. 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

현지 수사 당국 조사 결과, 당시 남성 래퍼 바하프 잔바이(29)가 최근 헤어진 여자친구인 유명 가수 알레이나 칼라이즈오을루(28)와 재회하게 해달라고 쿤닥츠에게 부탁했던 것으로 드러났다.

당시 쿤닥츠는 잔바이의 차를 얻어타고 칼라이즈오을루가 있는 스튜디오 앞에 도착했는데, 칼라이즈오을루의 새 남자친구는 이 차를 발견하고 격분해 총을 들고 접근했다.

둘 사이에선 말다툼이 벌어졌고, 끝내 총격이 벌어졌다. 매체 보도에 따르면 칼라이즈오을루는 옛 연인 잔바이와 교제하면서 '정신적 학대'를 겪었다고 새 남자친구에게 털어놨던 것으로 보인다.

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경찰은 칼라이즈오을루, 그의 남자친구 등 살인 혐의에 연루된 용의자 7명을 구금해 수사하고 있다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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