50대 여성 등 주민 10명 연기 마셔

인천 계양구 빌라 인근에서 쓰레기 더미에 불을 지른 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.


24일 연합뉴스에 따르면, 인천 계양경찰서는 이날 현주건조물방화 등 혐의로 40대 A씨를 구속했다고 밝혔다.

방화 당시 폐쇄회로(CC)TV 영상. 인천소방본부

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A씨는 지난 21일 오전 4시31분께 인천시 계양구 효성동 한 빌라 인근에서 쓰레기 더미, 트럭 적재물 등에 잇달아 불을 지른 혐의를 받는다. 해당 화재로 인해 50대 여성 등 인근 주민 10명이 연기를 마셨다.


신고받고 출동한 소방 당국은 13분 만에 불을 진압했으며, 경찰은 같은 날 한 모텔에서 A씨를 붙잡았다. 검거 당시 A씨는 술에 취한 상태였다.

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그는 경찰 조사에서 "기억이 잘 나지 않는다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 경찰은 추가 수사를 거쳐 A씨를 검찰에 송치할 방침이다.


임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
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