"미·이스라엘 침략이 해협 불안정 초래" 주장
한국 측엔 민간인 희생 조의 전달

이란 외무부가 아바스 아라그치 외무장관이 조현 외교부 장관과의 통화에서 호르무즈 해협 통항 기준과 관련한 이란 측 입장을 설명했다고 밝혔다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. AP연합뉴스

아바스 아라그치 이란 외무장관. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이란 외무부는 24일 아라그치 장관이 23일 조 장관과 통화했다며, 이 자리에서 "호르무즈 해협은 침략자 진영과 그 지원자, 후원자에 속한 선박의 통항에는 닫혀 있다"고 말했다고 전했다. 이란이 지목한 침략자는 미국과 이스라엘이다.


아라그치 장관은 다만 "그 밖의 다른 나라 선박은 이란 측과 조율하는 경우 해협을 지나는 데 문제가 없다"고 밝혔다.

그는 또 "미국과 시온주의 정권이 핵 협상 도중 이란에 대해 군사 침략을 가했다"며 현재 중동 정세와 호르무즈 해협의 불안정은 이 같은 불법 침략의 직접적 결과라고 주장했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"삼전·닉스 2배로" 개미들 잠 못 들라…레버리지 ETF 출시 임박, 금감원의 당부 "삼전·닉스 2배로" 개미들 잠 못 들라…레버리지 ...
AD

이란 외무부는 조 장관이 통화에서 미나브 초등학교 학생들의 사망을 비롯해 많은 이란 시민이 숨진 데 대해 조의와 유감을 표했다고 전했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈