이란 외무 “침략자 진영 배엔 호르무즈 닫혀”…조현 장관과 통화
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"미·이스라엘 침략이 해협 불안정 초래" 주장
한국 측엔 민간인 희생 조의 전달
이란 외무부가 아바스 아라그치 외무장관이 조현 외교부 장관과의 통화에서 호르무즈 해협 통항 기준과 관련한 이란 측 입장을 설명했다고 밝혔다.
아바스 아라그치 이란 외무장관. AP연합뉴스
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이란 외무부는 24일 아라그치 장관이 23일 조 장관과 통화했다며, 이 자리에서 "호르무즈 해협은 침략자 진영과 그 지원자, 후원자에 속한 선박의 통항에는 닫혀 있다"고 말했다고 전했다. 이란이 지목한 침략자는 미국과 이스라엘이다.
아라그치 장관은 다만 "그 밖의 다른 나라 선박은 이란 측과 조율하는 경우 해협을 지나는 데 문제가 없다"고 밝혔다.
그는 또 "미국과 시온주의 정권이 핵 협상 도중 이란에 대해 군사 침략을 가했다"며 현재 중동 정세와 호르무즈 해협의 불안정은 이 같은 불법 침략의 직접적 결과라고 주장했다.
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이란 외무부는 조 장관이 통화에서 미나브 초등학교 학생들의 사망을 비롯해 많은 이란 시민이 숨진 데 대해 조의와 유감을 표했다고 전했다.
김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
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