"대구시민, 당원 선택 받을 자신 있어"

이진숙 전 방송통신위원장이 대구시장 컷오프(공천 배제) 결정을 취소해달라며 국민의힘 공천관리위원회에 재심 청구서를 제출했다.

국민의힘 공천관리위원회 결정에 따라 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제)된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 경선 결과에 대한 입장을 밝히고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 전 위원장은 24일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 장동혁 국민의힘 대표와 이정현 국민의힘 공관위원장을 상대로 "공천 배제 결정을 취소해주실 것을 정중히 그러나 강력하게 요구한다"고 말했다.

이 전 위원장은 "공천 배제 결정을 재고해달라는 재심 청구서를 (공식적으로) 제출했다"고 했다. 또 "공천 배제 결정은 이진숙에 대한 거부가 아니라 대구 시민의 요구, 요청을 묵살하는 것"이라고 설명했다. 그러면서 "공천 배제가 번복되지 않으면 시민들의 심판이 있을 것"이라고 했다.

이 전 위원장은 "(대구는) 각종 여론조사에서 이진숙을 압도적 1위로 지지한다"며 "이진숙이 대구 위기 해결사로 나서줄 것을 요구하는 것"이라고 말하기도 했다. 그러면서 "경선 기회만 주어진다면 대구 시민과 당원의 선택을 받을 자신이 있다"고 했다.

이 전 위원장은 일각에서 제기되는 보궐 선거 출마 가능성과 관련해 "대구시장 말고는 단 한 번도 다른 생각을 한 적 없다"고 설명했다. 또 "(당의) 요청을 받는다면 그 시간부터 생각해보겠다"고 했다. 다만 "대구 시민이 요청하는 것은 이진숙이 대구를 바꿔 달라는 것"이라는 게 그의 설명이다.

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이 전 위원장은 재심 청구서 제출 뒤 향후 행보는 아직 결정되지 않았다고 했다. 무소속 출마 가능성과 관련해서는 "일 퍼센트도 가능성이라고 하지 않냐"며 "가능성이나 만약에 대해서는 지금 드리는 말씀이 큰 의미가 없다"고 언급했다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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