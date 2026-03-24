"수출 바우처 개선 요청 많아"

정청래 더불어민주당 대표가 24일 중동 사태로 큰 타격을 입은 중소기업인들과 만나 "25조원 규모로 긴급 추경을 편성할 것"이라고 밝혔다.

정 대표는 이날 오전 서울 여의도 중소기업중앙회에서 중동상황 대응을 위한 중소기업과의 간담회를 열고 "역사상 가장 빠른 속도로 추경을 통과시키겠다"면서 이같이 말했다. 정 대표는 "우리나라는 수출로 먹고사는 나라이기 때문에 대외의존성이 높은 경제구조를 갖고 있어서 중동 사태와 같은 상황이 발생하면 기업을 경영하는 분들이 굉장히 불안해하신다"면서 "우리가 할 수 있는 대비책은 충분히 갖춰놔야 우리의 피해를 최소화할 수 있겠다는 생각이 든다"고 했다.

이어 "환율, 국제유가, 수출·수입 등 모든 면이 다 어려워지는 현 상황에서 가장 피해를 많이 보는 분들은 힘없고 돈 없는 사람들, 경제 기반이 약한 사람들부터 피해가 가중된다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 24일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중동 상황 대응을 위한 중소기업 간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중동 사태 불안에 따른 에너지 수급 불안과 물류·원자잿값 폭등, 운송·공급 차질 등이 잇따르면서 그 피해가 국내 산업계 전반으로 확산하고 있다. 특히 위험대비역량이 상대적으로 취약한 중소기업일수록 그 피해가 더 큰 상황이다.

김기문 중기중앙회장은 "수출 중소기업들은 중동 사태로 항공·해상 운송이 중단되며 수출 취소, 물류비 급등 등 막대한 피해를 보고 있다"며 "나프타 수입 중단과 국내 석화 대기업이 가동률을 대폭 줄이면서 중소기업 플라스틱 업계도 원자재 부족으로 '셧다운' 위기에 처했다"고 했다.

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이날 간담회에서 중소기업 업계는 물류비와 원자재값 상승에 따른 대책을 요청했다. 강준현 민주당 수석대변인은 간담회 직후 기자들과 만나 "수출 바우처 제도를 개선해 달라는 요청이 많았다. 수출업체들이 대금결제를 제대로 못 받고 있다며 안정될 때까지 재정투입을 요청했다"며 "중소벤처기업부에는 중동 특화 긴급물류 바우처 정산에 안정성을 확보해 달라는, 산업통상부에는 긴급지원바우처 패스트트랙 선정 기준을 완화해 달라는 요청이 있었다"고 했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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