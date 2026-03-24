건조물침입 수사 대상 9명

"소통 부족…신뢰 회복 조치"

진실·화해를위한과거사정리위원회(이하 진화위)가 위원회 청사 내 농성으로 수사를 받는 국가폭력 피해자 유족들에 대해 처벌을 원치 않는다는 뜻을 밝혔다. 화해와 신뢰 회복을 위한 조치다.

송상교 진실화해를위한과거사정리위원회 위원장이 지난 4일 서울 중구 진실화해위에서 열린 3기 위원회 출범 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

진화위는 2024년 7월 2기 위원회 당시 농성을 이유로 건조물침입 등 혐의로 수사를 받아온 국가폭력피해범국민연대 회원 9명에 대해 위원장 명의로 처벌불원서를 제출했다고 24일 밝혔다. 처벌불원서는 전날 서울중앙지검에 접수됐다.

대상자는 민간인 집단희생 사건 등 국가폭력 피해자와 유족들로, 당시 진실규명 확대와 위원장 사과를 요구하며 위원회 청사 내에서 연좌 농성을 벌였다. 유족들은 수차례 면담을 요청했지만 소통이 원활히 이뤄지지 않았고, 농성이 장기화하자 위원회는 경찰에 강제퇴거 협조를 요청했다. 이 과정에서 일부 유족들이 퇴거를 거부하며 충돌이 빚어졌고 9명이 공동퇴거불응 등 혐의로 송치됐다.

AD

3기 진화위는 출범을 앞두고 이번 사안을 '화해의 출발점'으로 삼겠다는 입장이다. 송상교 위원장은 "간절히 진실규명을 바라는 유족들의 마음을 좀 더 헤아리고 충분히 소통했더라면 벌어지지 않았을 일"이라며 "큰 상처를 드린 점에 대해 늦었지만 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

박호수 기자 lake@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>