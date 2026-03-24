이종규 한국뮤지컬협회 이사장이 협회 이사장으로 재선출됐다.

한국뮤지컬협회는 23일 대학로 예술가의집에서 개최된 '2026년 제1차 정기총회' 제13대 차기 이사장 선거에서 이종규 현 이사장을 제13대 차기 이사장으로 재선출했다고 24일 밝혔다.

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이종규 이사장은 2028년 3월31일까지 2년 더 협회를 이끈다. 부이사장에는 강병원 라이브㈜ 대표, 고희경 홍익대학교 공연예술대학원장, 이성훈 ㈜쇼노트 대표, 이정열 뮤지컬 배우가 선임됐다.

이종규 이사장은 선거 공약으로 ▲뮤지컬산업 진흥법 제정 및 후속 체계 마련 ▲전담기구 지정 및 뮤지컬진흥위원회 출범 ▲협회 운영 안정화 ▲어워즈 운영 방식 개선 ▲배우협회ㆍ창작자협회 등 분과별 유니온 설립 지원 등을 제시했다.

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이종규 이사장은 "현재 국회 문화체육관광위원회에 상정돼 있는 뮤지컬산업 진흥법이 이번 임기 내 반드시 통과될 수 있도록 총력을 기울이겠다"며 "국내 뮤지컬 산업의 제도적 기반을 마련하고, 지속 가능한 생태계를 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



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