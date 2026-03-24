서경덕 "타오바오·알리서 초상권 무단 사용"

"불법시청 이어 굿즈도…컨텐츠 도둑질 멈춰야"

최근 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연이 전세계적으로 화제를 모으고 있는 가운데 중국에서 BTS 관련 불법 굿즈가 판매되고 있다는 지적이 나왔다.

중국 대형 온라인 쇼핑몰에서 불법으로 판매 중인 방탄소년단 관련 굿즈들의 모습. 서경덕 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

서경덕 성신여대 교수는 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 중국 대형 온라인 쇼핑몰에서 BTS 초상권을 무단 사용한 상품이 판매되고 있다고 밝혔다.

서 교수는 "많은 누리꾼들이 제보를 해줘서 확인해보니 타오바오, 알리익스프레스 등에서 아리랑 로고를 버젓이 사용한 티셔츠와 각종 액세서리 등을 판매하고 있었다"고 전했다. 그는 "무엇보다도 BTS의 초상권을 무단으로 사용한 불법 굿즈를 판매하는 것이 가장 큰 문제"라고 지적했다.

이어 "플랫폼이 직접 불법 굿즈를 제작한 것이 아니라 플랫폼만 제공한다고 하더라도 이런 짝퉁 상품을 노출하는 것은 분명히 잘못한 일"이라고 강조했다.

서 교수는 과거 비슷한 불법 복제물 사례도 언급했다. 그는 "넷플릭스 시리즈 '오징어게임'등이 세계인들에게 큰 인기를 끌 때도 중국 내에서 불법 복제물 유통 문제가 큰 논란이 됐다"고 설명했다.

당시 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신은 한국 온라인 쇼핑몰 '쿠팡'에서 판매되는 일부 '오징어게임' 관련 인기 상품이 중국 광둥성 광저우와 선전, 안후이성 기업들에 의해 판매되는 것이라고 보도한 바 있다.

서 교수는 "불법 시청도 모자라 불법 굿즈까지 자신들의 수익 구조로 삼는 것은 있을 수 없는 일"이라며 "이제는 다른 나라 콘텐츠를 '도둑질'하는 행위를 멈춰야 한다"고 비판했다.

한편 최근 BTS는 약 3년9개월 만에 완전체로 돌아와 서울 광화문 광장에서 컴백 공연을 열며 전 세계 팬들의 관심을 모았다. 공연 관련 영상과 사진이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 빠르게 확산하며 글로벌 화제를 모은 가운데, 이를 계기로 관련 상품 수요 역시 크게 늘어난 것으로 보인다.

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다만 이 같은 관심을 틈타 공식 라이선스를 받지 않은 불법 굿즈들이 온라인 플랫폼에서 버젓이 판매되면서 저작권과 초상권 침해 문제에 대한 우려도 커지고 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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