SDV 전략 집약…차세대 전기 플래그십 SUV

볼보자동차코리아는 차세대 순수 전기 플래그십 스포츠유틸리티차(SUV) 'EX90'의 사전 계약을 실시한다고 24일 밝혔다.

볼보 'EX90'. 볼보자동차코리아 AD 원본보기 아이콘

EX90은 볼보자동차가 약 100년간 쌓아온 안전 헤리티지와 첨단 기술을 집약한 모델로, '충돌 제로' 달성을 목표로 한 안전 리더십을 한층 강화한 차다. '2025 월드 카 어워즈'에서 '올해의 럭셔리 카'로 선정되며, 디자인과 기술, 안전 측면에서 글로벌 경쟁력을 입증했다.

특히 EX90 국내 가격은 글로벌 본사와 협상을 진행하여 'XC90 T8(PHEV)' 대비 약 1000만원 낮은 합리적인 수준으로 책정했다. 전체 판매 트림도 전략적 가격 정책을 통해 선보일 예정이다. 정확한 차량 정보와 가격은 오는 4월 1일 국내 출시와 함께 공개될 예정이다.

파워트레인은 106kWh 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리와 차세대 트윈 모터를 결합한 사륜 구동(AWD) 기반 트윈 모터 및 트윈 모터 퍼포먼스로 출시, 1회 충전 시 최대 625km(글로벌 WLTP 기준)까지 주행 가능하다.

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이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "EX90은 전동화 시대를 선도하는 최첨단 안전과 기술, 디자인, 지속 가능성을 집약한 차세대 플래그십 SUV로, 진정한 스웨디시 럭셔리를 경험할 수 있는 모델"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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