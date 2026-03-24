샤론 샤 스탠퍼드대학교 교수가 ADPD 2026에서 POLARIS-AD 진행 상황에 대해 발표 중이다. 아리바이오 제공 AD 원본보기 아이콘

아리바이오가 알츠하이머·파킨슨병 분야 국제학회에서 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001의 글로벌 임상 3상 진행 상황을 공개하며 관심을 모았다.

아리바이오는 24일 알츠하이머·파킨슨병 국제학회(ADPD 2026)에서 AR1001의 글로벌 3상(POLARIS-AD) 관련 업데이트를 발표했다고 밝혔다. 이번 학회는 지난 17일부터 21일(현지시간)까지 덴마크 코펜하겐에서 개최됐으며, 70개국 이상에서 5500명 넘는 전문가가 참여한 대형 행사다.

이날 발표는 샤론 샤 스탠퍼드대학교 치매센터장이 맡아 진행했다. AR1001 글로벌 3상은 13개국 230개 기관에서 초기 알츠하이머 환자 1535명을 대상으로 진행되고 있으며, 52주 본시험 이후 52주 연장시험으로 이어지는 구조다.

임상 진행률은 90%를 넘어선 상태다. 본시험을 마친 환자 가운데 95% 이상이 연장시험에 자발적으로 참여했으며, 중도 탈락률은 약 15%로 당초 예상치인 25%를 밑돌아 안정적인 운영 지표를 나타냈다. 회사는 2분기 내 투약을 종료하고 3분기에는 탑라인 결과를 발표할 계획이다.

아리바이오는 AR1001이 후기 임상에서 유의미한 결과를 확보할 경우, 항체 주사제 중심의 치료 시장에서 경구용 대안으로 자리매김할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 현재 미국에서 승인된 주요 알츠하이머 치료제인 키순라(Kisunla)는 4주 간격의 정맥주사 방식이며, 레켐비(Leqembi)는 아밀로이드 관련 영상 이상(ARIA)에 대한 자기공명영상(MRI) 모니터링 이슈가 보고된 바 있다.

정재준 아리바이오 대표는 "6월 임상 종료를 앞두고 열린 이번 ADPD 발표를 통해 AR1001 임상 3상의 글로벌 경쟁력과 데이터 기반 설계의 타당성을 입증했다"며 "경구용 알츠하이머 치료제로서 새로운 글로벌 표준으로 자리잡을 가능성이 한층 높아졌다"고 말했다.

이어 "이번 ADPD 발표는 단순한 학회 참석을 넘어 3분기 탑라인 발표를 앞둔 시점에서 임상 규모, 낮은 이탈률, 높은 연장 참여율, 경구 복용 편의성 등 투자 판단의 핵심 요소가 동시에 부각된 의미 있는 이벤트였다"고 덧붙였다.

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한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스 소룩스 close 증권정보 290690 KOSDAQ 현재가 4,285 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,135 2026.03.24 개장전(20분지연) 관련기사 소룩스, 차백신연구소 인수 후 전략 구체화…"조명·바이오 이중 성장 구조 구축" 소룩스, 차백신연구소 인수로 바이오 사업 확대…중장기 성장 기반 구축 소룩스, AI 데이터센터 사업 진출…나노실리칸첨단소재-DCC 3자 MOU 전 종목 시세 보기 와의 합병을 추진 중이며, 합병 예정일은 오는 6월 5일이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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