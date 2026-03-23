무대·공연·개막 의전 없는 3무(無) 축제로 자연 친화적 분위기 조성



금산천봄꽃축제추진위원회가 '가족, 연인과 함께 걷는 꽃의 산책길'을 주제로 '제16회 금산천봄꽃축제'가 4월 4일부터 10일까지 금산천 일원에서 개최한다.

이번 축제는 기존 무대 중심 행사에서 벗어나 주민이 주체가 되는 산책형 마을축제로 운영된다.

특히, 무대·공연·개막 의전이 없는 3무(無) 축제로 추진돼 예산을 절감하고 자연 친화적인 축제 분위기를 조성할 계획이다.

축제 기간 금산천 벚꽃 데크 구간(백김이교~옥인교)에는 경관조명이 설치돼 야간에도 벚꽃과 어우러진 아름다운 풍경을 즐길 수 있다.

또한, 축제장 곳곳에서 버스킹 공연이 하루 2회 운영되며 둔치에는 봄꽃 포토존과 빛 조형물이 설치돼 꽃과 빛이 어우러진 야간 명소를 선보인다.

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위원회 관계자는 "제16회 금산천봄꽃축제는 주민 참여와 방문객 중심의 자유로운 관람이 가능한 산책형 축제로 운영된다"며 "저비용·친환경 축제 모델로 지역 대표 마을 축제로 자리매김할 것을 기대한다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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