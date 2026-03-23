[특징주]"유가 상승과 AI 모두 수혜"…티엠씨 20%↑

인공지능(AI) 수요와 유가가 상승하면서 산업용 특수 케이블 업체 티엠씨 티엠씨 close 증권정보 217590 KOSPI 현재가 27,450 전일대비 3,850 등락률 +16.31% 거래량 3,182,908 전일가 23,600 2026.03.23 10:37 기준 관련기사 [특징주]‘암페놀에 광통신 케이블 공급’ 티엠씨 29%↑ 티엠씨, 암페놀에 광통신 케이블 초도 공급…美 시장 진출 본격화 신용/담보 한도 종목에도 활용 가능! 연 4%대 금리로 투자금을 4배까지 전 종목 시세 보기 가 강세를 보이고 있다.

23일 오전 9시 28분 기준 티엠씨 주가는 전 거래일 대비 20.34%(4800원) 오른 2만8400원에 거래되고 있다.

티엠씨는 지난 17일부터 5거래일 연속 상승하고 있다. 특히 지난 17일(29.98%), 지난 20일(20.53%) 높은 상승률을 보이며 주가가 급등하고 있다.

이는 중동 전쟁에 따른 유가 상승 영향이 크다. 김선봉·성현동 대신증권 연구원은 "유가 상승에 따른 해양플랜트 발주를 증가는 티엠씨의 해양용 케이블 매출을 키울 것"이라며 "해양용 케이블은 타 케이블에 비해 마진율이 높고 티엠씨의 영업이익률은 유가에 1~2년 후행하는 경향이 있어 수혜가 예상된다"고 분석했다.

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AI 수요 증가도 한몫한다. 이들 연구원은 "지난해 티엠씨의 북미향 광케이블 매출은 2022년 7000만원에서 지난해 약 100억원으로 급증한 것으로 추정된다"며 "수요 증가 대응책으로 지난해 10월 북미 법인 신공장 건설을 완료했으며 최근 암페놀(Amphenol)에 200만달러 규모의 초도 물량 납품을 완료했다"고 전했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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