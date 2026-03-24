에이스침대가 예비부부를 위한 프리미엄 침대 컬렉션을 선보인다.

에이스침대의 세미 클래식 침대 '플로라'. 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

플로라(FLORA)는 클래식한 곡선 라인과 풍성한 볼륨감을 살린 세미클래식 스타일로, 첫 침실에 뒀을 때 부담 없이 아늑한 분위기를 완성해준다. 플로라의 헤드보드는 대형사이즈로 높이가 1288㎜다. 라운드 형태로 마감해 시각적인 부담을 줄였고, 전면에는 부드러운 쿠션감을 더했다.

두 개의 슈퍼싱글(SS) 프레임을 트윈 구성으로 사용할 수 있는 '노벨라(NOVELLA)'는 각자의 수면 리듬을 지켜주는 선택지다. 사이드 패널 옵션을 추가하면 간단한 소지품을 올려둘 수 있는 선반부터 스마트기기 충전에 편리한 하이브리드형 콘센트, 상황에 따라 밝기를 조절할 수 있는 3단계 조명까지 활용할 수 있다. 베이지 톤의 패브릭 헤드보드 쿠션과 월넛 컬러의 템바보드가 어우러져 차분하면서도 따뜻한 인상을 준다.

에이스침대의 모듈형 프레임 '노벨라'. 에이스침대 원본보기 아이콘

'로얄에이스(ROYAL ACE)'는 에이스침대의 60년 침대 과학 기술력이 집약된 프리미엄 매트리스다. 수면 습관과 선호에 따라 선택할 수 있도록 동일한 등급 내에서도 라인업이 세분돼 있다. 몸을 부드럽게 감싸주는 로얄에이스 90s, 몸을 탄탄하게 지지해주는 로얄에이스 90h가 있다. 로얄에이스 전 제품에는 독립형 스프링과 연결형 스프링의 장점을 결합한 5세대 스프링인 '하이브리드 Z 스프링'이 적용됐다. 인체 곡선과 하중 분포에 따라 위에서는 부드럽게 밀착되고 아래에서는 단단하게 받쳐준다. 꺼짐, 소음, 빈틈, 흔들림, 쏠림 등 수면을 방해하는 요소를 최소화해 보다 안정적인 수면 환경을 구현한다.

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에이스침대는 예비부부전용 멤버십 서비스 '에이스 웨딩멤버스'를 운영 중이다. 가입만으로도 가구, 침구, 이사, 주방, 반려동물용품 등 다양한 브랜드 제휴 혜택을 이용할 수 있다. 에이스 웨딩멤버스는 간단한 개인 정보와 예식장 계약서 또는 청첩장 등의 증빙 자료만으로 가입할 수 있다. 혜택은 가입 승인일로부터 9개월간 적용된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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