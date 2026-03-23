240억 투입, 2028년 복합청사로

서울 양천구(구청장 이기재)가 오는 27일 목동 408-78번지 신청사 부지에서 목1동주민센터 재건축 기공식을 열고 본격 공사에 돌입한다.

신청사는 건축비 약 240억원을 들여 연면적 약 5000㎡, 지하 2층~지상 5층 규모로 지어진다. 기존 청사의 약 6배 크기다. 주민센터·자치회관·다목적홀 등 행정시설과 함께 개방형 북카페, 스포츠 특화형 키즈카페, 평생교육센터를 갖춘 복합청사로 조성되며 2028년 2월 준공이 목표다.

목1동 신청사 조감도. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

부지는 5호선 목동역·오목교역과 인접한 목동 중심축 시유지다. 구는 2022년부터 서울시와 협의를 거쳐 지난해 3월 소유권 이전을 완료했다. 건축비 240억원은 목동중심축 지구단위계획 내 민간 개발사업과 연계한 기부채납으로 충당해 재정 부담 없이 사업을 추진했다.

기공식은 오후 3시 타악그룹 '좋은 친구들'의 대북 퍼포먼스를 시작으로 재건축 경과보고, 기공 시삽 순으로 진행된다. 주민들의 희망 메시지와 현 청사 관련 물품을 담은 타임캡슐 봉인식도 함께 열린다.

한편, 양천구는 목1동을 포함해 노후 동주민센터 4곳의 재건축을 동시에 추진 중이다. 신정2동은 지난해 6월 착공했으며, 신월1동과 신월2동은 각각 4월 8일, 15일 기공식을 앞두고 있다.

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이기재 구청장은 "목1동 신청사는 쉼과 배움, 소통이 어우러지는 공간이자 목동 중심축의 새로운 변화를 이끄는 랜드마크가 될 것"이라며 "안전을 최우선으로, 약속드린 명품 청사를 차질 없이 완공하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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