'따뜻한 봄 향기 나주 영산포 벚꽃 보고 버스킹도 즐기고~'

28일 제3회 영산포 봄 벚꽃 버스킹 축제 열려

감성 음악이 어우러진 봄 축제 체험행사 풍성

영산포 풍물시장 일원서 아름다운 봄 정취 선사

시민과 관광객 함께 즐겨…지역 상권 활력 기대

전남 나주시가 봄을 맞아 오는 28일 영산포 풍물시장 일원에서 '제3회 영산포 봄 벚꽃 버스킹 축제'를 개최한다. 감성 음악 공연과 다양한 체험 프로그램을 통해 시민과 관광객에게 봄의 정취를 선사한다.

나주시에 따르면 지역의 대표 봄 자원인 벚꽃을 활용해 시민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 문화 행사를 마련하고 침체한 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 이번 축제를 기획했다.

행사는 당일 오후 3시부터 7시까지 진행되며 나주시립국악단 사전 공연을 시작으로 어쿠스틱 기타, 해금 연주, 샹송과 록 공연, 퓨전 국악, 트로트 가수 공연 등 다양한 장르의 버스킹 무대가 펼쳐질 예정이다.

행사장에서는 키다리 풍선 아저씨 공연을 비롯해 캘리그래피와 캐리커처 등 체험 부스도 운영해 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 축제 분위기를 조성할 계획이다.

흐드러지게 핀 벚꽃과 아름다운 버스킹 선율이 어우러지는 축제장을 찾는 시민과 관광객들은 따사로운 봄을 느끼며 여유로움을 만끽할 수 있을 것으로 전망된다.

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김경선 나주 이창동장은 "영산포의 아름다운 벚꽃과 감성적인 음악이 어우러진 봄 축제를 통해 시민과 관광객 모두가 특별한 추억을 만들길 바란다"며 "이번 행사가 지역 상권에도 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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