결백 입증 후 돌아오겠다는 장경태

민주 "비상징계 중 탈당 엄중히 봐"

성추행 의혹 사건으로 수사를 받는 장경태 더불어민주당 의원이 20일 자진 탈당을 결정했다.

장 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "당에 누가 되지 않도록 결백을 입증하고 돌아오겠다"며 "반드시 무고를 밝혀내겠다"고 밝혔다.

그러면서 "지방선거를 앞두고 내란세력이 꿈틀할 빌미도 주지 않는 것이 중요하다"며 "무엇보다 당의 승리가 단 한 치도 흔들려선 안 된다"고 했다.

억울한 심경을 밝히기도 했다. 장 의원은 "경찰 수사 절차상 조사, 수사심의위원회(수심위) 등 성실히 받았다"며 "혐의 판단할 증거가 불확실함에도 수사팀 의견에 수심위가 끌려가며 송치 의견이 나왔다"고 했다.

장경태 더불어민주당 의원이 19일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 성추행 의혹 사건 관련 수사심의위원회에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

강준현 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "아침에 장 의원이 탈당계를 접수했고 즉시 처리했다"면서 "비상징계 중 탈당으로 징계는 어려워졌다. 다만 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계 조치를 요구했다"고 했다.

이용우 민주당 법률위원장은 "징계 절차 개시된 후 징계가 마무리되지 않은 와중에 탈당했기 때문에 이런 부분을 윤리심판원이 엄중히 바라보고 있다"고 밝혔다.

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장 의원은 2024년 10월 서울 여의도 한 식당에서 여성 보좌진을 성추행한 혐의로 경찰 수사를 받고 있다. 이후 피해자 신원을 노출하면서 2차 가해를 한 혐의도 있다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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