이재명 대통령이 19일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 아랍에미리트(UAE) 특사 방문을 마친 강훈식 비서실장에게 격려 발언을 한 뒤 웃고 있다. 2026.3.19 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 20일 청와대에서 '중소기업인과의 대화' 간담회를 주재한다.

청와대는 이날 이 대통령이 '대한민국 99%의 도약을 위하여'라는 슬로건으로 중소기업인들을 만나 격려하고 현장 의견을 청취한다고 밝혔다.

간담회에서는 한성숙 중소벤처기업부 장관이 혁신을 주제로 '중소기업이 만드는 강한 대한민국' 정책을 발표한다. 김영훈 고용노동부 장관은 '지역인재 육성을 통한 지역 균형성장' 방안을, 주병기 공정거래위원장은 '함께 성장하는 공정한 시장환경 조성' 전략을 공개한다.

이어 중소기업인 3인이 기업 조직문화 혁신 우수사례를 소개한다. 이후 혁신, 지역, 공정을 주제로 한 토론과 자유 토의가 이어질 예정이다.

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간담회에는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장, 하준경 경제성장수석도 참석한다. 민간에서는 업종·지역별 중소기업 대표 및 임직원, 업계 전문가 등 총 171명이 자리할 예정이다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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