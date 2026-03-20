29일까지 전통시장·상점 참여

개인당 1일 최대 3만원 할인

경기 고양특례시(시장 이동환)가 침체된 지역경제 회복과 전통시장 활성화를 위해 대규모 소비촉진 행사에 나섰다.

고양시, 전통시장 살리는 ‘통큰 세일’ 시작. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

3월 20일부터 29일까지 10일간, 경기도와 경기도시장상권진흥원이 주관하는 '2026년 상반기 경기 살리기 통큰 세일'이 열려, 전통시장 및 골목상권을 중심으로 할인행사를 추진한다.

이번 행사는 경기도 내 500여 개 전통시장과 상점이 참여하는 대규모 소비촉진 프로젝트로, 고양시에서도 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 제공하는 데 중점을 두고 행사가 운영된다.

행사 기간에는 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 지역화폐로 결제하면 환급 형태로 즉시 돌려받을 수 있어, 시민들은 장바구니 물가 부담을 덜고 알뜰한 소비 혜택을 누릴 수 있다.

통큰 세일의 혜택 한도는 개인당 1일 최대 3만원·행사 기간 내 총 12만이며, 행사에 참여하는 상권 정보는 포스터 큐알코드를 통해 확인 가능하다.

고양시 관계자는 "최근 경기 둔화로 어려움을 겪고 있는 시민과 소상공인들에게 이번 행사가 큰 힘이 되길 바란다"고 말했다.

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이번 행사를 통해 전통시장 유동인구 증가, 매출 회복 등을 유도해 지역 상권에 도움이 될 것으로 기대된다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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