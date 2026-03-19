한화오션 "美계열사 주식 1645억원에 추가취득" 공시

한화오션 한화오션 close 증권정보 042660 KOSPI 현재가 130,000 전일대비 2,900 등락률 -2.18% 거래량 579,582 전일가 132,900 2026.03.19 15:30 기준 관련기사 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 1㎜오차도 용납 못해…"혁신은 일상에서 부터" 한화오션 명장 1호 박순복[K산업, 미래설계자들] 전 종목 시세 보기 은 19일 "미국의 해운 서비스(Maritime Service) 계열사(Hanwha Ocean USA Holdings)의 주식 1107주를 약 1645억원에 추가 취득한다"고 공시했다.

공시에 따르면 주식 취득 이후 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 오는 12월 31일이다.

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한화오션은 이번 주식 취득의 목적에 대해 "투자재원 마련을 위한 유상 증자 참여"라고 설명했다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



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