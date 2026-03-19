[내일날씨]낮·밤 길이 같은 '춘분'…맑지만 일교차는 커
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낮 최고기온 11∼17도…일교차 15∼20도
20일은 낮과 밤 길이가 같은 춘분으로, 전국이 맑고 내륙을 중심으로 일교차가 클 것으로 전망된다.
이날 아침 최저기온은 -4∼6도일 것으로 예측된다. 내륙은 아침 기온이 영하로 떨어지겠고, 이에 서리가 내리면서 냉해가 발생할 수 있어 주의가 필요하다.
전국적으로 낮 최고기온은 11∼17도일 것으로 보인다. 내륙을 중심으로 아침에 영하권에 들었던 지역은 일교차가 15∼20도에 달할 전망이다.
목련 꽃망울이 속살을 드러내고 있다. 김현민 기자 kimhyun81@
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도시별 예상 최저기온과 최고기온은 서울 2도와 14도, 인천 4도와 11도, 대전 -1도와 15도, 광주 2도와 16도, 대구 2도와 17도, 울산 4도와 16도, 부산 6도와 16도다.
기온이 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높겠다. 하늘에 구름이 없이 맑아 낮과 밤 기온 차가 큰 날씨는 주말에도 이어질 전망이다.
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강원동해안·산지와 경북북부동해안에 20일 오후까지 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 예상된다. 동해안엔 오는 21일까지 너울이 유입되겠다. 높은 물결이 해안으로 강하게 밀려오고 때론 갯바위·방파제·해안도로를 넘어 들이칠 수 있어 사고가 나지 않도록 주의해야 한다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
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