한림대학교(총장 최양희) 교육혁신센터는 2026학년도 1학기 Hi-Flex(Hallym AI Flexible) 혁신 교수법 적용 교과목의 효율적 운영과 수업의 질적 고도화를 지원하기 위해 3월 18일(수) e+강의실에서 교수자 오리엔테이션을 성황리에 개최했다.

2026학년도 1학기 AI 기반 Hi-Flex 혁신 교수법 교수 오리엔테이션 현장. 한림대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 오리엔테이션에는 Hi-Flex 혁신 교수법을 적용하여 수업을 운영하는 교원 50명이 참석했다. Hi-Flex 혁신 교수법은 HHL+(Hallym Hybrid Learning Plus), 지역사회 문제 해결형 PBL, AI 결합 교과목으로 구성된다.

HHL+ 유형에는 혼합형 학습, 플립러닝, 인공지능 적응형 학습, e+ 문제기반학습(PBL), e+ 프로젝트기반학습, H-MetaVersity 등이 포함되며 AI 결합 교과목에는 AI 튜터, AI 조교, AI 코스웨어 튜터, AI 상용 튜터 등이 적용된다.

본 행사는 교수자의 수업 운영 역량 강화를 목적으로 ▲Hi-Flex 혁신 교수법 적용 교과목 운영 공통 사항 안내 ▲LMS LTI 기반 AI 결합 수업 설계 및 평가 방법 ▲각 수업 유형별 특징 설명 ▲질의응답 순으로 진행됐다. 특히 교수자 간 수업 운영 사례와 노하우를 공유하고 공통 기준을 정립하는 데 중점을 두어 현장 적용성을 높였다.

간진숙 한림대 교육혁신센터장은 "수업의 질 향상과 학생 역량 함양을 위해 혁신 교수법을 적극적으로 실천해 주시는 교수자들께 감사드린다"며 "앞으로도 AI 시대에 부합하는 혁신적 교수법을 지속적으로 발굴·확산하여 대학 수업에 최적화된 교육 환경을 구축할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.

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한편 한림대학교는 2026학년도 1학기 기준 Hi-Flex 교과목(HHL+, PBL, AI 결합 등) 총 329개를 운영하고 있으며, 328명의 교원과 13,050명의 학생이 참여하고 있다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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