성동·동작구 아파트 매매가 전주대비 하락 전환

하락폭은 제한적?…"관건은 보유세 개편 시점"

지난해 강남권과 함께 서울 아파트값 상승을 주도했던 성동구와 동작구의 매매가격이 일제히 하락 전환했다. 강남 3구에서 시작된 가격 조정이 한강벨트 전역으로 번지는 양상이다.

한국부동산원이 19일 발표한 3월 3주(16일 기준) 주간 아파트가격동향 자료를 보면, 성동구 아파트 매매가격은 옥수동과 하왕십리동 위주로 가격이 내리며 전주 0.06% 상승에서 -0.01%로 하락 전환했다. 성동구는 1월 넷째 주(26일 기준) 0.40%를 기록한 뒤 2월 첫째 주(2일) 0.36%로 상승세가 꺾였다. 이후 0.34%→0.29%→0.20%→0.18%→0.06%로 6주 연속 오름폭이 줄었고 이번 주 -0.01%를 기록하며 마이너스로 돌아섰다.

전주 보합(0.00%)을 유지하던 동작구 역시 -0.01%를 기록하며 마이너스에 진입했다. 동작구는 1월 셋째 주(19일 기준) 0.51%로 당시 서울 전체에서도 최상위권 상승률을 기록했으나 이후 0.44%→0.29%→0.18%→0.08%→0.05%→0.01%→0.00%→-0.01%로 8주 연속 둔화했다.

성동구와 동작구가 하락 전환하면서 서울 25개 자치구 중 매매가격이 하락한 곳은 강남 3구(강남·서초·송파), 용산구, 강동구를 포함해 총 7곳으로 늘었다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 전경. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

두 지역은 이른바 한강벨트로 불리며 지난해 강남권과 함께 서울 지역 집값 상승을 주도했던 곳들이다.

성동구의 경우 지난해 집값 상승을 반영한 올해 공동주택 공시가격 상승률이 29.04%에 달했으며, 동작구 역시 22.94% 급등했다.

성동구 일대에서는 아크로서울포레스트 등 성수동 일대 고가 주상복합의 가격 하락이 집값 하락 전환의 촉매가 됐다는 것이 이 일대 중개업소들의 전언이다.

성수동 A중개업소 대표는 "기존 시세 대비 10억원 정도 호가를 낮춘 급매물들이 이따금 나오고 있지만 거래는 거의 성사되지 않고 있다"며 "추가 가격 하락을 예상하는 분위기여서 매수자들이 적극적으로 움직이지 않는 모습"이라고 했다.

왕십리, 옥수동 일대에서도 2000만~3000만원 정도 가격을 낮춘 일부 급매물들이 나타나는 분위기다. 토지거래허가제와 대출 규제로 매수세가 위축되다 보니 양도소득세 중과 시행 매물 처리하려는 다주택자들이 가격을 낮췄다는 것이다.

다만 거래는 꾸준히 이어지고 있다. 옥수동 B중개업소 관계자는 "실수요가 탄탄한 지역이다 보니 소폭의 가격 조정만으로 급매물은 소화되고 있다"고 말했다.

통계상 마이너스로 돌아선 동작구 현장에서는 매도자들의 호가 하락 움직임이 뚜렷하게 관측되지 않고 있다.

상도동 C중개업소 대표는 "현재 거래는 거의 멈춰버린 상황"이라면서도 "거래가 안 된다고 해서 집주인들이 호가를 낮춘 급매물을 내놓지는 않고 있다"고 했다.

사당동 D중개업소 관계자 역시 "매수 문의가 많지는 않지만 간간이 거래가 이뤄지고 있다"며 "호가를 내리거나 가격을 낮춘 급매물은 없다"고 했다.

전문가들은 강남권 가격 조정 추세가 한강벨트에도 영향을 미치고 있다고 진단했다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "성동과 동작구 등은 강남권과 함께 지난해 집값이 큰 폭으로 올랐던 지역들"이라며 "강남 3구의 가격 하락이 이들 지역에도 영향을 미칠 수밖에 없다"고 분석했다.

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그는 "다만 일부 고가 주택을 제외하면 강남권과 달리 상대적으로 보유세 부담이 크지 않기 때문에 가격 하락 폭은 제한적일 것"이라며 "처분이 급한 다주택자가 아니라면 정부의 보유세 개편 때까지는 관망세가 이어질 것으로 본다"고 했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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