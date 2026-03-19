與, 중수청법, 조작기소 국조 등도 추진

여당의 검찰개혁법 중 하나인 공소청법안이 19일 국회 본회의에 상정됐다. 국민의힘은 이 공소청법 외에도 중대범죄수사청법, 조작기소 진상규명 국정조사 계획서 등에도 반대하고 있는 만큼 3박 4일간의 무제한 토론(필리버스터)으로 저지에 나선다.

국회는 이날 오후 본회의를 열고 공소청법을 상정했다. 공소청법은 검찰의 특별사법경찰관리에 대한 지휘·감독권을 폐지하고 검사의 직무권한을 법률로 제한하는 내용을 담고 있는 법안이다.

이에 따르면 향후 공소청은 기소만을 전담하며, 징계 사유에 파면을 명시해 탄핵 절차 없이도 검사를 파면할 수 있게 된다. 다만 공소청의 장(長)은 '검찰총장'으로 규정했다. 헌법 제89조에 '검찰총장'이란 명칭이 남아있는 까닭이다.

또 이 법에서 공소청 검사의 직무는 ▲공소 제기 여부 결정 및 그 유지에 필요한 사항 ▲영장 청구에 관해 필요한 사항 ▲범죄수사에 관한 사법경찰관리와의 협의·지원 ▲법원에 대한 법령의 정당한 적용 청구 ▲재판 집행 지휘·감독 ▲국가를 당사자 또는 참가인으로 하는 소송과 행정소송의 수행 또는 지휘·감독 ▲범죄 수익 환수, 국제형사 사법공조 등으로 한정한다.

제안설명에 나선 국회 법제사법위원회 소속 김용민 민주당 의원은 "오늘 검찰청이 폐지된다. 지난 78년간 국민 앞에 빛난 적이 없던 부패검찰, 정치검찰을 오늘 폐지한다"면서 "'검찰이 바로 서야 나라가 바로 선다'고 말한 김대중 전 대통령으로부터 시작된 검찰개혁은 민주 진영의 숙원이자, 내란 종식을 갈망하는 온 국민의 시대적 개혁 과제"라고 했다.

이어 김 의원은 "검찰은 폐지되나 검찰개혁이 끝난 것은 아니"라며 "수사-기소의 완전 분리, 견제-균형 확립 등을 통해 비로소 완성될 것"이라고 했다. 공소청법은 오는 10월2일부터 시행되며, 검찰청 및 검찰청법은 같은 날 폐지된다.

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국민의힘 의원 107명은 공소청법에 무제한 토론을 신청했다. 첫 주자로는 윤상현 국민의힘 의원이 나섰다. 민주당 등 범여권 의원 161명은 이에 무제한 토론 종결 동의안을 제출했다. 이에 따라 공소청법은 24시간 뒤인 오는 20일 오후 처리될 예정이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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