참여자 100명 선정

당근이 4월 7일 을지로 일대 야장에서 글로벌 식품 기업 하인즈와 함께 케첩을 주제로 한 이색 오프라인 행사 '당근×하인즈 공식 케첩모임'을 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 모임은 케첩과 잘 어울리는 다양한 메뉴를 하인즈 케첩과 함께 즐길 수 있는 이벤트다. 현장에서는 감자튀김, 계란말이, 스팸 등 케첩과 가장 잘 어울리는 메뉴를 찾는 페어링 프로그램이 진행된다. 케첩 아티스트 작품 감상, 다양한 소스 취향 토론, 양심 고백 대신 케첩을 향한 케첩 고백 등 다채로운 프로그램도 운영된다. 참가자에게는 '하인즈 케첩 파우치 세트'를 비롯해 '당근×하인즈 미니 냉장고' 등 양사 협업으로 제작된 한정판 굿즈가 제공될 예정이다.

당근이 4월 7일 을지로 일대 야장에서 '당근×하인즈 공식 케첩모임'을 개최한다고 19일 밝혔다. 당근 AD 원본보기 아이콘

'당근×하인즈 공식 케첩 모임' 참가 신청은 오는 31일까지 당근 앱 이벤트 페이지 내 '지금 응모하기' 버튼을 통해 가능하다. 자기소개와 지원 동기를 작성하고 친구에게 소식을 공유하면 당첨 확률이 높아진다. 당첨자는 총 100명으로, 4월 3일 당근 채팅을 통해 개별 안내될 예정이다.

이번 협업을 기념한 후속 이벤트도 마련됐다. 4월 9일부터 23일까지 당근모임 내 '음식/음료' 카테고리 모임에 가입하면 추첨을 통해 '하인즈 소스 세트'를 증정한다. 또한 자원 재사용의 가치를 더하기 위해 이번 행사에서 실제 사용된 '하인즈 테이블 및 의자 세트'는 사연 응모 이벤트를 통해 당첨된 소상공인 사장님들에게 제공된다.

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당근 관계자는 "최근 당근모임을 통해 공통된 관심사와 취향을 바탕으로 모이는 이웃들이 점점 늘어나고 있다"며 "이번 이벤트가 케첩이라는 일상적인 주제를 매개로 새로운 이웃과 취향을 나누는 즐거운 자리가 되길 기대한다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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