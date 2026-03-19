당근, 하인즈와 '케첩모임' 연다
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참여자 100명 선정
당근이 4월 7일 을지로 일대 야장에서 글로벌 식품 기업 하인즈와 함께 케첩을 주제로 한 이색 오프라인 행사 '당근×하인즈 공식 케첩모임'을 개최한다고 19일 밝혔다.
이번 모임은 케첩과 잘 어울리는 다양한 메뉴를 하인즈 케첩과 함께 즐길 수 있는 이벤트다. 현장에서는 감자튀김, 계란말이, 스팸 등 케첩과 가장 잘 어울리는 메뉴를 찾는 페어링 프로그램이 진행된다. 케첩 아티스트 작품 감상, 다양한 소스 취향 토론, 양심 고백 대신 케첩을 향한 케첩 고백 등 다채로운 프로그램도 운영된다. 참가자에게는 '하인즈 케첩 파우치 세트'를 비롯해 '당근×하인즈 미니 냉장고' 등 양사 협업으로 제작된 한정판 굿즈가 제공될 예정이다.
당근이 4월 7일 을지로 일대 야장에서 '당근×하인즈 공식 케첩모임'을 개최한다고 19일 밝혔다. 당근
'당근×하인즈 공식 케첩 모임' 참가 신청은 오는 31일까지 당근 앱 이벤트 페이지 내 '지금 응모하기' 버튼을 통해 가능하다. 자기소개와 지원 동기를 작성하고 친구에게 소식을 공유하면 당첨 확률이 높아진다. 당첨자는 총 100명으로, 4월 3일 당근 채팅을 통해 개별 안내될 예정이다.
이번 협업을 기념한 후속 이벤트도 마련됐다. 4월 9일부터 23일까지 당근모임 내 '음식/음료' 카테고리 모임에 가입하면 추첨을 통해 '하인즈 소스 세트'를 증정한다. 또한 자원 재사용의 가치를 더하기 위해 이번 행사에서 실제 사용된 '하인즈 테이블 및 의자 세트'는 사연 응모 이벤트를 통해 당첨된 소상공인 사장님들에게 제공된다.
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당근 관계자는 "최근 당근모임을 통해 공통된 관심사와 취향을 바탕으로 모이는 이웃들이 점점 늘어나고 있다"며 "이번 이벤트가 케첩이라는 일상적인 주제를 매개로 새로운 이웃과 취향을 나누는 즐거운 자리가 되길 기대한다"고 했다.
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