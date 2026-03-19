대신증권, 톱픽으로 신세계 꼽아

"방한 외국인 수 역대 최대 경신 지속 전망"

대신증권은 오는 21일 광화문에서 열리는 방탄소년단(BTS) 콘서트를 앞두고 방한 외국인 수가 역대 최대치 경신을 지속할 것으로 예상된다며 유통업에 대한 투자의견을 '비중 확대'로 유지했다. 외국인 소비 역시 급증할 것으로 전망되는 가운데, 국내 백화점 3사 중 최대 수혜주로는 신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 345,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 344,500 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 정용진 회장, 작년 보수 58억5000만원…전년比 62%↑ [클릭 e종목]"신세계, '매수' 의견…中관광객 2분기도 늘 것" 신세免, 인천공항 까르띠에 부티크 새단장…한국적 미감 더한 럭셔리 공간 전 종목 시세 보기 를 꼽았다.

유정현 대신증권 연구원은 19일 'BTS 콘서트 보러 오세요!'라는 제목의 보고서에서 "많은 외국인들도 BTS 콘서트를 보기 위해 한국을 찾을 것으로 예상되는 가운데 인근 호텔, 백화점 등에서는 외국 관광객 특수에 대한 기대가 커지는 상황"이라며 이같이 밝혔다.

방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 앞둔 16일 서울 종로구 광화문 광장에 도로 통제 안내문이 설치돼 있다. 2026.3.16 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

먼저 유 연구원은 "BTS의 콘서트를 앞두고 약 26만명의 관객이 모일 것이라는 보도가 전해지고 있다"며 "방한 외국인 수 역대 최다 경신을 지속할 것으로 전망된다"고 주목했다. 지난해 방한외국인은 약 1900만명으로 역대 최대를 기록하며 코로나(세계적 대유행) 이전 2019년 1730만명을 넘어서는 완벽한 회복세를 나타낸 상태다.

그는 "외국인 입국자가 크게 증가하면서 이들의 국내 씀씀이도 커지고 있다"며 "지난해 외국인의 국내 신용카드 사용액은 사상 최고치인 20조원(약 141억달러)으로, 국내 소매판매액 655조원의 3.0%에 해당한다"고 언급했다. 여기에 각종 페이, 현금 등까지 포함하면 실제 외국인들의 소비액이 한국 내수 소비에서 차지하는 비중은 더 클 것으로 추정된다.

특히 유 연구원은 한국보다 외국인 관광객 회복 속도가 빨랐던 일본에서 2022~2024년 외국인 방문객 급증으로 내수 소매시장 성장률이 국내총생산(GDP) 성장률을 크게 상회했던 점을 주목했다. 그는 "주요 백화점의 외국인 매출 급증으로 실적이 크게 개선되면서 (일본) 백화점 기업들의 주가가 2022~2024년 사이에 3~4배가량 상승했다"며 "한국 백화점 업계는 약 2년 전 일본과 매우 유사한 상황을 겪고 있다"고 설명했다.

이어 원화 가치 하락으로 외국인들에게 국내 쇼핑의 매력이 커졌다는 점을 언급하면서 "백화점이 이제는 내수 전용 채널의 제한적 역할에서 벗어나 외국인들에게 유용한 쇼핑 경험을 제공해주며 인바운드 수혜 채널로 자리 잡는 중"이라고 진단했다.

이에 따라 유 연구원은 유통업에 대한 투자의견 비중확대를 유지하고, 국내 백화점 3사 중 인바운드 최대 수혜 백화점으로 신세계를 꼽았다. 또한 차선호주로는 현대백화점 현대백화점 close 증권정보 069960 KOSPI 현재가 88,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 87,100 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 정지선 회장, 작년 현대百 보수 51.5억원…전년比 2%↑ 현대百, 선물 큐레이션 편집숍 '더현대 기프트' 론칭 이재현·서경배도 제쳤다…유통업계 새 주식왕은 '38세 창업자' 전 종목 시세 보기 과 롯데쇼핑 롯데쇼핑 close 증권정보 023530 KOSPI 현재가 105,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 103,500 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데쇼핑, 내수 경기 호조로 수혜…목표주가↑" 롯데홈쇼핑, 주총서 사외이사 확대…이사회 '롯데 6·태광 3' 재편 "환율 10% 오르면 600억원 순손실"…이란전 장기화 속타는 유통가 전 종목 시세 보기 을 제시했다. 대신증권이 제시한 3사 목표주가는 각각 41만원, 14만5000원, 11만5000원이다.

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유 연구원은 "3사의 차이는 외국인들이 가장 많이 방문하는 명동과 부산에 대형 점포가 있느냐, 자회사 실적이 동반 개선되느냐 차이일 뿐 내수 소비 회복과 인바운드 수혜 채널이라는 관점에서 본질적인 차이는 크지 않다"고 평가했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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