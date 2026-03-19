국내 스타트업 유일 단독 회동 가져

김성훈 업스테이지 대표가 19일 서울 종로구 포시즌스 호텔에서 방한중인 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 회동 하기 위해 이동하고 있다. 2026.3.19 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

리사 수 AMD 최고경영자(CEO)와 국내 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지 김성훈 대표가 단독 회동을 가졌다.

김성훈 업스테이지 대표는 19일 오전 서울 포시즌즈호텔에서 리사 수 AMD CEO와의 미팅에 앞서 아시아경제와 만나 "투자사인 AMD와 그래픽처리장치(GPU)에 관해 구체적인 협력을 논의할 것"이라고 밝혔다.

김 대표는 "자체 개발한 대형언어모델(LLM) '솔라(SOLAR)' 성능을 업데이트하기 위해서는 고성능 GPU가 앞으로도 많이 필요하다"면서 "앞으로도 많이 써야 하는데 싸고 신속하게 공급을 받으면 좋을 것"이라고 말했다.

업스테이지는 정부의 '독자 인공지능(AI) 파운데이션 모델(독파모)' 개발에 참여하는 4개 팀 가운데 하나로 오는 8월 중 2차 단계평가를 앞두고 있으며, 최근 독파모 개발에 전사적인 공을 들이고 있다. 성능 향상을 위해서는 GPU 확보가 필수 과제로 떠오르면서 엔비디아 외 AMD의 GPU를 공급받아 공급처 다변화를 꾀하는 것으로 풀이된다.

특히 업스테이지는 포털 '다음' 인수를 앞두고 AI 서비스 준비에도 한창으로 GPU 확보가 지속적으로 필요한 상황이다. 김 대표는 이날 수 CEO와 30분가량 단독 회동을 갖고 향후 협력 방안을 논의한다.

김 대표는 "앞으로 다음을 인수하게 되면 GPU가 굉장히 많이 필요하다"면서 "AMD는 기존 업스테이지의 투자사로 AI 생태계 발전을 위한 다양한 논의가 있을 것으로 기대한다"고 강조했다.

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업스테이지는 2020년 설립된 국내 AI 스타트업으로 지난해 AMD, 아마존웹서비스(AWS) 등과 620억원 규모의 '시리즈B' 투자를 유치하는 등 협력 관계를 이어왔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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