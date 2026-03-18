[날씨]꽃샘추위 빙판길 유의…낮 최고 16도

19일 전국 대부분 지역의 아침 기온이 영하권으로 떨어지면서 쌀쌀한 날씨가 예상된다.

아침 최저기온은 -4∼6도, 낮 최고기온은 8∼16도로 예보됐다.

전날 내린 눈 또는 비가 얼어붙어 빙판길이나 도로 살얼음이 생길 수 있으므로 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 일교차도 클 것으로 보인다.

전국에 가끔 구름이 많은 가운데 새벽부터 아침 사이 강원 남부 동해안에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

아침까지 경기 남동부와 강원 중·남부 내륙, 충청권 내륙, 전라권 내륙을 중심으로 가시거리 200ｍ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '보통' 수준으로 예상지만, 전날 미세먼지가 잔류하면서 수도권과 충청권, 호남권은 새벽까지, 강원권과 영남권은 오전까지 '나쁨' 수준일 것으로 전망된다.

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바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼2.5m, 서해·남해 0.5∼2.5m로 예상된다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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