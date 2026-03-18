엘앤에프, 9조원 양극재 공급 계약 제동

이차전지 소재 업체 엘앤에프 엘앤에프 close 증권정보 066970 KOSPI 현재가 111,300 전일대비 1,200 등락률 +1.09% 거래량 440,078 전일가 110,100 2026.03.18 15:30 기준 관련기사 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 4년만에 1000 돌파 코스닥…"과거와는 달라"(종합) 반도체·자동차 다음은 배터리?… 순환매 장이 이끄는 오천피 전 종목 시세 보기 와 9조원 규모의 양극재 공급 계약을 맺은 기업이 파산을 앞둔 것으로 나타났다.

엘앤에프는 17일 공시를 통해 "계약상대방이 현재 파산 신청 및 인수 진행 중"이라며 "법정관리인과 향후 계약 이행 여부, 매출채권 회수 등에 대해 지속 논의하고 있다"고 밝혔다.

해당 계약은 2025년 1월부터 2030년 12월까지 9조2383억원 규모의 하이니켈 양극재를 공급하는 것을 주된 내용으로 한다. 계약 상대방으로 추정되는 스웨덴 배터리 제조사 노스볼트는 2024년 11월 미국, 2025년 3월 스웨덴에서 각각 파산보호를 신청한 바 있다.

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엘앤에프는 "(계약 상대방의) 인수 기업 확정 시 계약상 권리 의무가 승계될 것으로 판단한다"면서도 "당사 계약에 중요한 변동사항(계약금액의 변동 등)이 발생할 것으로 예상되므로 투자 판단에 유의할 것"을 당부했다.

앞서 엘앤에프는 지난해 12월에도 테슬라와 2023년 맺은 3조8300억원대 공급 계약이 취소됐다고 밝힌 바 있다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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