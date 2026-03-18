아바스 아라그치 이란 외무장관이 중동 전쟁의 책임을 미국으로 돌리며 미국의 손해 배상을 종전 요건으로 내걸었다.

아라그치 장관은 18일(현지시간) 보도된 알자지라 방송과의 인터뷰에서 "미국이 우리를 먼저 공격했고 우리는 보복한 것"이라며 "이란 대통령은 중동 민간인들의 피해와 고통을 인정하고 사과했으나 이는 전적으로 미국의 잘못"이라고 주장했다.

아바스 아라그치 이란 외무장관. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 이어 "미국은 이스라엘, 더 정확하게는 네타냐후 이스라엘 총리에게 끌려 들어갔다"며 "그들(미국)조차 전쟁의 최종 목표가 무엇인지 모르는 것 같다"고 꼬집었다.

이란이 걸프 국가 등 이웃 중동 국가에 대한 공격을 감행한 배경에 대해서도 해명했다. 아라그치 장관은 "미국은 우리 영토를 공격할 수 있지만, 우리의 미사일과 드론은 미국 본토까지 닿지 않는다"며 "우리 우호국들은 지난 47년간 우리의 적인 미국에 군사기지를 제공하며 우호적인 관계를 유지했지만 그들의 사정과 우리 국민의 생명을 맞바꿀 수 없는 일"이라고 항변했다.

호르무즈 해협 봉쇄에 대해선 "이란 옆에 있는 해로를 적이 사용하도록 허락하지 않는 건 당연하다"며 "전쟁 뒤 이 해협과 선박 통과 방식에 대한 새로운 규범을 페르시아만 주변 국가들이 설계해야 한다"고 강조했다. 그러면서 "이란과 중동의 이익을 고려한 특정 규범에 따라 이 해협에서 평화로운 통항이 영구적으로 보장되도록 해야 한다"고 덧붙였다.

전쟁의 종식 방안에 대해선 "전쟁을 시작한 미국이 스스로 오류를 인정하고 침략을 중단해야 한다"면서도 "향후 또 이 시나리오가 반복되기를 원하지 않기 때문에 휴전을 구걸하지 않는다. 휴전을 믿지 않는다"고 말했다.

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그는 "전쟁의 완전하고 영구적 종식을 원한다"며 "전쟁의 종식은 모든 전선에서 전쟁이 끝나는 걸 의미하고 이란이 입은 손해가 보상되는 등 우리 조건을 충족하는 종식 방안이 있다면 기꺼이 경청하고 고려하겠다"고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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