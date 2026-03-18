경기 광주시는 18일 곤지암읍 장심리 지역 마을안길의 교통혼잡 해소와 주거환경 개선을 위해 추진한 '장심리 마을 진입도로(리도205호선) 확·포장 공사' 개통식을 열었다.

광주시가 18일 곤지암읍 장심리 지역 마을안길의 교통혼잡 해소와 주거환경 개선을 위해 추진한 '장심리 마을 진입도로(리도205호선) 확·포장 공사' 개통식을 열고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 개통식에는 방세환 시장을 비롯해 도·시의원과 지역 주민 등이 참석했다.

해당 사업은 지난 2022년 6월 착공해 기존 폭 약 4m 도로를 총연장 2㎞, 폭 8.5m 규모로 확장했으며 다리 3개소를 설치하는 내용으로 추진됐다.

방세환 시장은 "해당 도로는 지역 주민들의 숙원사업으로 공사기간 동안 통행 불편을 감수하고 협조해 준 장심리 주민들에게 감사드린다"며 "이번 도로 개통을 통해 주민 통행 안전 확보와 마을 발전에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

이어 "앞으로도 교통 여건이 열악한 지역을 중심으로 도로 개설사업을 지속 추진해 시민 불편 해소와 지역경제 활성화에 노력하겠다"고 밝혔다.

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한편, 시는 이번 도로 개통으로 곤지암읍 장심리 일대의 교통혼잡 완화와 통행 편의 및 안전성이 개선될 것으로 보고 있다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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