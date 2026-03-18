김동연 경기도지사가 이재명 정부의 부동산 사기대출 경고에 대해 부동산 안정화를 위해 경기도가 가장 먼저 뛰겠다고 약속했다.

김동연 지사는 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "대통령께서 부동산 '사기대출'에 대해 강력히 경고하셨다"며 "자금이 꼭 필요한 사업자의 기회를 가로채는 행태이자, 서민의 주거 안정을 교란하는 이중의 민생경제 범죄"라고 비판했다.

김동연 경기도지사가 18일 자신의 SNS에 올린 글과 사진 AD 원본보기 아이콘

이어 "경기도는 집값 담합과 띄우기, 전세 사기를 비롯한 모든 부동산 시장 교란 세력과의 전면전을 선포했다"며 "최대 5억원의 신고 포상금을 걸고 불법과 편법, 시장의 반칙을 샅샅이 추적 중"이라고 전했다.

또 "이재명 정부의 경기도 '현장 책임자'로서 부동산 안정화, 정상화 반드시 이뤄내겠다"고 강조했다.

AD

이재명 대통령은 앞서 17일 SNS를 통해 "부동산 구매자금 대출을 하지 않으려는 금융기관에 사업자금이라 속이고 대출받아 부동산 구입용으로 쓰면 사기죄로 형사 처벌된다"고 경고했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>