교보생명, 금융위로부터 SBI저축은행 인수 승인

교보생명이 금융당국으로부터 SBI저축은행 인수 승인을 받으며 본격적인 저축은행업 진출을 알렸다.

교보생명은 18일 금융위원회로부터 SBI저축은행 인수와 관련한 대주주 변경을 승인받았다고 밝혔다. 조만간 지분 50%+1주를 확보해 최대 주주에 오를 예정이다.

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교보생명은 일본 SBI그룹이 보유한 SBI저축은행 지분 약 9000억원어치를 매입한다. 인수가 마무리되면 교보생명은 기존 보험 중심 사업 구조에서 나아가 저축은행을 품은 종합 금융 포트폴리오를 구축하게 된다. SBI저축은행은 지난해 3분기 기준 총자산이 14조5854억원에 달하는 업계 1위 저축은행이다.

교보생명은 "SBI저축은행은 자산 규모와 영업 기반 측면에서 해당 요건에 가장 근접한 곳으로 평가된다"며 "교보생명의 보험 역량과 지방은행급 인프라를 갖춘 SBI저축은행이 만나 차별화된 금융 포트폴리오를 구축할 것"이라고 말했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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