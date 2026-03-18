경기 광주시는 18일 시청 순암홀에서 탄소중립 시민추진단 '그린 리더' 발대식을 개최하고 시민과 함께하는 탄소중립 실천 활동의 시작을 알렸다.

광주시는 18일 시청 순암홀에서 탄소중립 시민추진단 '그린 리더' 발대식을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 그린 리더 단원 20여 명이 참석했으며 위촉장 수여, 기념사, 기념 촬영, 활동 방안 교육 순으로 진행됐다.

시는 이날 탄소중립 실천 확산을 위한 시민추진단 '그린 리더' 단원 27명을 위촉했다. 위촉된 그린 리더는 앞으로 2년간 시민들에게 탄소중립 생활 실천을 안내하고 '기후행동 기회소득' 응용프로그램 설치와 참여를 지원하는 등 지역사회 탄소중립 문화 확산을 위한 활동을 수행할 예정이다.

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방세환 시장은 "그린 리더는 시민과 행정을 연결하는 중요한 역할을 맡게 된다"며 "앞으로도 시민이 함께 참여하는 탄소중립 실천 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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