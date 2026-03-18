전임상 단계 'SB36' 조기 협력 계약

후속 파이프라인 최대 5종으로 확대

지역·제품별 맞춤형 상업화 전략 추진

삼성바이오에피스는 스위스 소재 글로벌 제약사 산도스(Sandoz)와 바이오시밀러 후속 파이프라인 개발 및 판매에 대한 파트너십 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

인천 송도 삼성바이오에피스 사옥 전경. 삼성바이오에피스 AD 원본보기 아이콘

이는 삼성바이오에피스가 개발 중인 엔티비오(성분명 베돌리주맙) 바이오시밀러 'SB36'의 연구개발 및 상업화를 위한 전임상 단계 파이프라인에 대한 조기 협력 계약이다.

엔티비오는 염증성 장질환 치료제로, 장에 결합하는 '알파4베타7 인테그린' 단백질의 과도한 면역 반응을 억제하는 것을 기전으로 하고 있다. 연간 글로벌 매출액은 약 9조원(9141억엔)에 달한다.

계약 구조에 따르면 삼성바이오에피스는 제품 개발과 생산·공급을 맡고, 산도스는 상업화 시점에 중국·홍콩·대만·마카오·한국을 제외한 글로벌 시장 판권을 갖는다. SB36을 포함해 향후 후속 파이프라인 최대 5종에 대한 전략적 협업 파트너십을 추진할 계획이다.

이로써 양 사는 2023년 스텔라라(성분명 우스테키누맙) 바이오시밀러 'SB17'의 북미·유럽 시장 판매 파트너십 체결에 이어 글로벌 바이오시밀러 시장에서의 전략적 협력 관계를 보다 강화하게 됐다.

김경아 삼성바이오에피스 대표이사 사장은 "후속 파이프라인의 조기 개발 협력 파트너십 체결로 당사의 글로벌 수준 연구개발 역량을 확인했다"며 "앞으로도 면역학 분야 바이오시밀러 시장에서의 리더십을 통해 더 많은 환자에게 고품질 의약품을 통한 치료 기회를 제공하겠다"고 말했다.

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삼성바이오에피스는 지역·제품별 판매 전략 다변화도 병행하고 있다. 유럽에서는 2023년 희귀질환 치료제 솔리리스(성분명 에쿨리주맙) 바이오시밀러 'SB12' 직판을 시작으로 현재 총 4종을 직접 판매하고, 미국에서는 지난해 미국 3대 PBM 업체 중 2곳과 SB17 자체상표 제품 공급 계약을 맺었다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



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