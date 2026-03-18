이 대통령 '자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회' 개최

이재명 대통령을 만난 증권업계 관계자들과 투자자들이 우리 증시의 재평가를 위해 중복상장 금지와 기업의 주주환원 강화 등을 요청했다.

18일 오후 이재명 대통령이 청와대에서 주재한 '자본시장 안정과 정상화를 위한 간담회'에서 김동원 KB증권 리서치센터장은 "코스피가 6000선에 근접해도 여전히 디스카운트를 받고 있다"고 평가했다.

그는 "코스피 전체 시가총액 5200조원 중 중복상장된 (기업의) 시가총액은 1000조원이 넘어 세계 최고 수준"이라며 이는 미국의 400배, 중국의 10배, 대만의 7배, 일본의 5배라고 주장했다.

이어 "올해 한국의 자기자본이익률(ROE)이 미국, 대만과 비슷한 20% 정도가 될 것으로 예상되지만 주가순자산비율(PBR)은 두 국가(4배)보다 못한 1.5배라면서 그 배경에 중복상장이 있다"며 "중복상장을 원천적으로 금지해주면 밸류에이션(평가 가치)이 자연스럽게 올라가서 시가총액이 올라간다"고 강조했다.

석준 모건스탠리 서울부문장은 한국 증시의 밸류업을 위해 기존 자사주 외에 기업들이 신규로 자사주를 취득해 소각하도록 유도하는 정책을 제안했다.

박선영 동국대 경제학과 교수는 "고점 대비 낙폭이 과거 위기 때보다 제한적이고 견조한 반등세를 보이고 있어 우리 자본시장이 굉장히 위기에 강한 모습을 보이고 있다"며 그 배경으로 자본시장 관련 정책과 기업의 실적 개선의 선순환을 꼽았다.

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이준용 미래에셋자산운용 부회장은 국내 상장지수펀드(ETF) 시장이 약 400조원 규모로 성장한 가운데 개인 투자자들이 전쟁 이후에도 시장을 관망하며 순매수를 지속하고 있다며 과거와 달리 변동성 장세를 대하는 자세가 달라졌다고 전했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



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