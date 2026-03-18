경기 수원남부소방서가 지역 청소년들의 안전의식 함양과 미래 사회의 안전 문화를 이끌 인재 육성을 위해 119청소년단 신규 단원을 연중 상시 모집한다. 모집 대상은 유치부·초등부·중고등부·대학부다.


119청소년단에 가입하면 화재 대피 및 생활안전 교육은 물론 소방 안전 체험시설 견학, 전국 안전 캠프, 직업체험 등 연령별 맞춤 프로그램에 참여할 수 있다.

경기 수원남부소방서의 119 청소년단 단원모집 포스터

경기 수원남부소방서의 119 청소년단 단원모집 포스터

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신청은 학교·기관을 통한 단체 신청 또는 소방서 직접 방문을 통해 가능하다.

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박정훈 수원남부소방서장은 "119청소년단 활동을 통해 청소년들이 생활 속 안전의 중요성을 체득하고, 지역사회의 안전 문화를 선도하는 인재로 성장하길 기대한다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
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