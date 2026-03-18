소상공인 자생력 강화…경영난 해소에 도움

법률 개정에 발맞춘 소상공인 지원 확대 필요

광주 서구의회 김수영 의원. AD 원본보기 아이콘

광주 서구의회 김수영 의원은 18일 제337회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 소상공인을 위한 희망길라잡이 사업 확대를 주제로 발언했다.

김 의원은 "지난 12년의 의정활동을 지역 곳곳을 돌아다니며, 현장의 목소리를 정책에 담고자 노력했다"며 5분자유발언을 시작했다.

아울러 김 의원은 "지난해 5월 5분 자유발언을 통해 희망길라잡이 사업확대를 제안했지만, 올해 사업 예산은 전년 대비 1,454만원이 줄었다"라며 "사업을 신청하는 소상공인은 꾸준히 늘어나고 있음에도 지원 규모는 그 수요를 충분히 반영하지 못하고 있다"고 지적했다.

또 김 의원은 2025년 12월 2일과 30일에 개정된 '소상공인 보호 및 지원에 관한 법률' 내용을 보면 ▲ 인공지능 기술 활용 지원 ▲ 에너지 효율화 지원 ▲ 출산·육아 및 일·가정 양립 지원 ▲ 1인·여성 소상공인을 범죄 위험으로 보호하기 위한 안전 지원 사업 등이 추가된 만큼 사업 확대 추진을 제안했다.

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마지막으로 김 의원은 무엇보다 중요한 것은 소상공인의 목소리를 정책에 반영하는 것이니만큼 희망 길라잡이 사업 이름대로 소상공인들에게 희망이 되는 사업이 될 수 있도록 사업 확대를 적극 요청하며 발언을 마쳤다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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