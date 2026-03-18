방한해 삼성, 네이버 만난 리사 수

AI 스타트업 업스테이지 만나 협력 논의

비(非)엔비디아 진영 AI 생태계 구축

취임 이후 12년 만에 첫 방한한 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 19일 한국 인공지능(AI) 솔루션 개발 스타트업 업스테이지를 만난다. AMD의 투자사이기도 한 업스테이지와의 회동을 통해 그래픽처리장치(GPU)를 포함한 AI 동맹을 더욱 강화할 것으로 예상된다.

김성훈 업스테이지 대표는 18일 오후 과학기술자문회의 대회의실에서 진행된 '독자 AI 관계 기업과의 간담회'를 마치고 아시아경제와 만나 수 CEO와의 회동과 관련해 "AMD가 업스테이지의 투자사이기 때문에 다양한 협력 방안을 강구하고 있다"고 밝혔다. 이어 "대규모언어모델(LLM) 개발에는 고성능 그래픽처리장치(GPU) 확보가 중요하다"며 "공급처를 다변화하는 차원에서 엔비디아 이외의 협력 방안을 모색할 것으로 보인다"고 설명했다.

이날 업계에 따르면 수 CEO는 19일 오전 서울 모처에서 김 대표와 회동한다. 회동은 비공개 형태이며 두 사람이 단독으로 만날 것으로 보인다.

김성훈 업스테이지 대표. 국가AI전략위원회. AD 원본보기 아이콘

업스테이지는 2020년 설립된 국내 AI 스타트업 스타트업으로, 자연어처리(NLP)와 문서 이해 기술을 핵심 경쟁력으로 내세우고 있다. 특히 자체 개발한 대형언어모델(LLM) '솔라(SOLAR)'를 기반으로 금융·법률·제조 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능한 AI 서비스를 제공하고 있다.

양측은 이번 회동에서 GPU를 포함한 AI 협력 방안을 폭넓게 논의할 전망이다. 업스테이지는 지난해 AMD와 아마존웹서비스(AWS) 등이 참여한 620억원 규모의 '시리즈B' 투자를 유치하는 등 협력 관계를 이어온 바 있다.

업계에서는 이번 회동이 글로벌 AI 반도체 생태계 내에서 비(非)엔비디아 진영 협력 확대 흐름과 맞물려 주목할 필요가 있다는 분석이 나온다. 엔비디아 연례 개발자 회의(GTC 2026) 기간에 맞춰 방한한 이번 행보는 인공지능(AI) 반도체 시장에서 엔비디아와 비 엔비디아 진영 간 연합 구도가 형성되는 흐름과 맞물린 것으로 해석되고 있다. 특히 수 CEO는 국내 유망 AI 기업과 접촉하며 AI 반도체 생태계를 확장하려는 전략으로 보인다.

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앞서 수 CEO는 이날 새벽 입국해 오전에는 경기 성남시 판교에 있는 네이버 본사를 찾아 최수연 대표와 면담했다. 이어 오후에는 삼성전자 평택캠퍼스를 방문해 전영현 대표이사 겸 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장), 한진만 파운드리사업부장(사장) 등 반도체 사업부 경영진과 회동할 예정이다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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