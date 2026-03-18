광주 자치구 최초 매뉴얼 도입…관리 일관성 강화

단계별 의사결정…합리적 관리 체계 구축

지난해 가로수 정비하는 모습. 광주 서구 제공 AD 원본보기 아이콘

광주광역시 서구는 체계적인 가로수 관리를 위해 광주 자치구 최초로 '가로수 조성·관리 매뉴얼'을 수립해 본격 시행한다.

서구는 가로수 조성부터 유지관리, 이식·제거, 사후관리까지 전 과정을 아우르는 통합 기준을 마련했다. 이번 매뉴얼은 가로수 관리의 일관성을 확보하고 행정 판단의 객관성을 높이기 위해 수립됐다.

특히 가로수 처리 과정에 존치 여부, 이식 가능성, 제거 필요성 순으로 판단하는 단계적 의사결정 체계를 도입해 기준을 명확히 했다. 이식 가능성과 제거 필요성에 대한 세부 기준도 체계화해 개발사업과 도로 정비 과정에서 합리적인 행정이 가능하도록 했다.

또 대경목 가로수 처리 시 전문가 자문과 주민 의견 수렴 절차를 반영해 신중한 의사결정을 유도한다. 이식 수목 표찰 관리 제도를 도입해 이식 이후 관리와 민원 대응 체계도 강화했다.

이와 함께 배전선로 지장 가로수 가지치기 기준을 정비하고 가로수 훼손 시 원상회복 및 변상금 부과 기준을 마련하는 등 현장 중심 관리 체계를 구축했다.

AD

이정경 공원녹지과장은 "가로수는 도시 경관과 보행 환경을 지탱하는 중요한 생활 녹지다"며 "이번 매뉴얼을 통해 보다 체계적이고 투명한 가로수 관리 행정을 추진하겠다"고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>