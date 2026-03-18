李 '자본시장 안정과 정상화 간담회' 참석
"기업 청산해도 2~3배 이익 남는 게 비정상"

이재명 대통령은 18일 "주식을 오늘 팔았는데 왜 돈은 모레 주느냐는 얘기가 있다"며 "필요하다면 조정하는 의제 중 하나로 검토해보면 어떨까 싶다"고 말했다.


이 대통령은 이날 청와대에서 열린 '자본시장 안정과 정상화 간담회'에 참석해 박용진 규제합리화위원회 부위원장으로부터 이같은 내용의 메시지를 받았다고 말했다. 이 대통령은 "저도 왜 그래야 하는지 (모르겠다)"라며 "아마 돈 없이 이틀 동안 살 수 있는 미수거래하고 관계가 있을 것 같은데 나중에 누가 설명해줬으면 좋겠다"고 요청하기도 했다.

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.18 연합뉴스

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.18 연합뉴스

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이에 정은보 한국거래소 이사장은 "회원사들이 상호 간 청산이란 작업을 통해서 최종적으로 주고받아야 할 금액을 결정하고 최종적으로 지급하면서 결제가 끝난다"며 "지급 결제에 대한 문제를 계속 파악해 늦지 않고 선제적으로 (개선이) 이뤄질 수 있도록 준비하겠다"고 대답했다.


또 이 대통령은 부실기업 정리, 상장기업의 중복상장 문제 등을 '개선과제'로 꼽았다. 이 대통령은 "주가순자산비율(PBR)이 0.3~0.4밖에 안 돼서 당장 청산해도 2~3배 (이익이) 남는 게 비정상이지 않으냐"며 "이런 거래시스템을 정리해서 사람들을 자유롭게, 편하게 시장에 참가할 수 있는 게 중요하다"고 지적했다.

이어 이 대통령은 "자본시장이 정상화되고 활성화되는 것은 대한민국 경제의 산업과 발전의 정말 중요한 요소"라면서 "각별히 관심 가지고 있는 과도한 부동산 집중에 따른 문제도 상당히 완화할 수 있지 않을까 생각한다"고 강조했다. 그러면서 "최근 주가가 (바닥을) 다지는 과정을 겪고 있는 것 같기도 하다. 이럴 때 필요한 조치, 개혁 과제를 잘 해결하는 것이 새로운 출발을 준비하는 기회라는 생각이 든다"고 전했다.

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아울러 이 대통령은 코리아 디스카운트(한국 주식시장 저평가) 원인으로 ▲기업 지배구조 ▲시장 불공정 ▲불확실한 경제정책 ▲지정학적 리스크를 꼽았다. 그는 "우리가 하기에 따라서 코리아 디스카운트가 아니고 얼마든지 코리아 프리미엄도 가능하다"며 "누가 더 안정적이고 투명하고 공정하고 성장 발전이 담보되는 경제시스템을 갖고 있느냐에 따라 판단이 얼마든지 달라질 수 있다고 생각한다"고 강조했다.


송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
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