李 '자본시장 안정과 정상화 간담회' 참석

"기업 청산해도 2~3배 이익 남는 게 비정상"

이재명 대통령은 18일 "주식을 오늘 팔았는데 왜 돈은 모레 주느냐는 얘기가 있다"며 "필요하다면 조정하는 의제 중 하나로 검토해보면 어떨까 싶다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 '자본시장 안정과 정상화 간담회'에 참석해 박용진 규제합리화위원회 부위원장으로부터 이같은 내용의 메시지를 받았다고 말했다. 이 대통령은 "저도 왜 그래야 하는지 (모르겠다)"라며 "아마 돈 없이 이틀 동안 살 수 있는 미수거래하고 관계가 있을 것 같은데 나중에 누가 설명해줬으면 좋겠다"고 요청하기도 했다.

이재명 대통령이 18일 청와대에서 열린 자본시장 안정과 정상화 간담회에서 발언하고 있다. 2026.3.18 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이에 정은보 한국거래소 이사장은 "회원사들이 상호 간 청산이란 작업을 통해서 최종적으로 주고받아야 할 금액을 결정하고 최종적으로 지급하면서 결제가 끝난다"며 "지급 결제에 대한 문제를 계속 파악해 늦지 않고 선제적으로 (개선이) 이뤄질 수 있도록 준비하겠다"고 대답했다.

또 이 대통령은 부실기업 정리, 상장기업의 중복상장 문제 등을 '개선과제'로 꼽았다. 이 대통령은 "주가순자산비율(PBR)이 0.3~0.4밖에 안 돼서 당장 청산해도 2~3배 (이익이) 남는 게 비정상이지 않으냐"며 "이런 거래시스템을 정리해서 사람들을 자유롭게, 편하게 시장에 참가할 수 있는 게 중요하다"고 지적했다.

이어 이 대통령은 "자본시장이 정상화되고 활성화되는 것은 대한민국 경제의 산업과 발전의 정말 중요한 요소"라면서 "각별히 관심 가지고 있는 과도한 부동산 집중에 따른 문제도 상당히 완화할 수 있지 않을까 생각한다"고 강조했다. 그러면서 "최근 주가가 (바닥을) 다지는 과정을 겪고 있는 것 같기도 하다. 이럴 때 필요한 조치, 개혁 과제를 잘 해결하는 것이 새로운 출발을 준비하는 기회라는 생각이 든다"고 전했다.

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아울러 이 대통령은 코리아 디스카운트(한국 주식시장 저평가) 원인으로 ▲기업 지배구조 ▲시장 불공정 ▲불확실한 경제정책 ▲지정학적 리스크를 꼽았다. 그는 "우리가 하기에 따라서 코리아 디스카운트가 아니고 얼마든지 코리아 프리미엄도 가능하다"며 "누가 더 안정적이고 투명하고 공정하고 성장 발전이 담보되는 경제시스템을 갖고 있느냐에 따라 판단이 얼마든지 달라질 수 있다고 생각한다"고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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