대구 북구의회 차대식 의원이 지난 17일 북구지역 저소득 주민들을 도와달라며 사회복지공동모금회를 통해 성금 500만원을 기탁했다.

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이번 성금은 사회복지공동모금회를 통해 접수됐으며, 모금회의 공정한 배분 절차를 거쳐 저소득 주민 지원을 위한 행복북구 희망은행 사업비로 사용될 예정이다.

차대식 대구 북구의원(왼쪽)이 이웃돕기 500만원을 기탁한 뒤 배광식 북구청장과 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

차 북구의원은 바르게살기 대구북구협의회 수석부회장, 국제라이온스협회 지역 부총재, 대구 북구생활체육회 부회장 등을 지내고 현재 3선 북구의원으로 활동하고 있다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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