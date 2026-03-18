낙점설에 일부 후보 사의·선거운동 중단…파장 커져

국민의힘 충북지사 후보 공천을 신청한 김수민 전 의원은 18일 당 공천관리위원회에 "충북지사 후보는 경선을 통해 결정해 달라"고 했다.

김 전 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "충북의 미래를 위해 당의 결정을 수용하고 헌신하겠다"며 이같이 밝혔다.

김수민 바른미래당 의원이 18일 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 한국콘텐츠진흥원 등에 대한 국정감사에서 질의를 하고 있다. 김 의원은 "방탄소년단(BTS) 관련한 티켓이 온라인에서 암표로 거래되고 있는데 문체부에서는 현황 파악도 못하고 있다"며 강하게 질타했다./윤동주 기자 doso7@ AD 원본보기 아이콘

앞서 김 전 의원은 김영환 현 지사가 공천 과정에서 컷오프(공천배제)된 이후 충북지사 후보 공천을 추가로 신청한 바 있다. 당내에선 충북 청주 출신인 김 전 의원이 단수 공천될 수 있다는 이른바 '낙점설'이 돌기도 했다.

이에 공천을 신청한 조길형 전 청주시장은 공천 신청을 철회하겠다는 뜻을 내비쳤고, 윤희근 전 경찰청장 역시 선거 운동을 중단키로 했다. 컷오프된 김 지사도 "들러리가 된 경선"이라며 전날 법원에 공천배제 효력정지 가처분 신청을 냈다.

파장이 커지자 국민의힘 소속 충북지역 국회의원(엄태영·박덕흠)들도 이날 국회에서 장동혁 대표를 면담하고 우려를 전달했다. 박 의원은 이날 기자들과 만나 "가뜩이나 어려운 선거인 만큼 전략공천이 아닌 경선을 해서 승자가 후보자가 되도록 건의했다"고 했다. 엄 의원 역시 또 "도당위원장이나 다선 의원이 충북에 있는데도 한마디 상의 없이 (공관위가 컷오프) 한 건 매우 유감"이라고 했다.

이정현 공관위원장은 충북지사 공천을 둔 갈등에 대해 "안타까운 심정"이라며 "마음 무겁게 받아들이고 있다"는 입장을 밝혔다. 다만 개별 사안에 대해서는 입장을 내지 않겠다고 했다.

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이런 만큼 김 전 의원도 경선을 요구하며 진화에 나선 것으로 풀이된다. 김 전 의원은 "존경하는 예비후보들과 충북을 위한 미래 비전을 함께 겨루고 싶다"면서 "선의의 경쟁을 통해 실력을 검증받은 가장 좋은 상품을 시장에 내보이는 것이 제가 지키고자 하는 보수, 그 보수가 지키는 자유 시장경제의 핵심 가치라 생각한다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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