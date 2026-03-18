인코딩·장애 복구 장치로 끊김 없는 서비스

"글로벌 팬들, 동일한 구독 환경서 즐기게"

넷플릭스는 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 방탄소년단(BTS) 컴백 공연 글로벌 생중계에 콘텐츠 전송 기술을 총동원한다고 18일 밝혔다.

넷플릭스 'BTS 컴백 라이브: 아리랑' 생중계 포스터. 넷플릭스 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 'BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)'은 넷플릭스가 한국에서 처음 선보이는 라이브 이벤트다. 넷플릭스는 그간 해외 여러 국가에서 '제이크 폴 vs. 마이크 타이슨', 'NFL 크리스마스 게임 데이', 'WWE', '스카이스크레이퍼 라이브: 초고층 빌딩을 오르다' 등 라이브 중계를 진행했다.

넷플릭스는 ▲고도화된 비디오 인코딩 ▲트래픽 분산 로드 밸런싱 ▲3중 안전장치와 다중 장애 복구 시스템 ▲라이브 전용 운용 모드 등 자사 콘텐츠 전송 기술을 바탕으로 지연 없는 라이브 스트리밍을 구현한다는 계획이다.

비디오 인코딩 기술은 넷플릭스에 업로드되는 콘텐츠의 용량은 줄이고 대역폭은 효율적으로 활용해 다양한 해상도·화질을 지원한다. 이용자의 네트워크 환경과 기기에 맞춰 자동으로 영상 품질을 자동으로 조정한다.

라이브 중계 환경에 맞춰 서버 간 트래픽을 분산하는 '로드 밸런싱' 기술도 적용한다. 메인 인코더 장애 발생 시 보조 또는 3차 인코더로 자동 전환되는 3중 안전장치와 스트리밍 지연을 최소화하는 다중 장애 복구 시스템도 장착한다. 대규모 동시 접속 환경에서도 안정적인 시청 경험을 제공하기 위한 것이라고 넷플릭스는 설명했다.

이 같은 기술의 기반에는 자체 콘텐츠 전송 네트워크(CDN)인 '오픈 커넥트'가 있다. 넷플릭스는 "2012년 도입 이후 전 세계 1000개 이상의 인터넷 서비스 제공업체 협력망을 구축해 왔다"며 "지난 10년간 동일한 화질을 유지하면서도 비트 레이트를 약 60% 절감했다"고 전했다. 이어 "전체 콘텐츠 카탈로그를 현재보다 약 4배 적은 데이터만으로 스트리밍할 수 있는 기술도 개발 중"이라고 덧붙였다.

넷플릭스는 전 세계 BTS 팬들이 동일한 구독 환경에서 동시에 공연을 즐길 수 있게 최선을 다하겠다는 각오다. 넷플릭스는 "K-컬처의 역사적 순간이 탄생할 수 있도록 축적한 라이브 노하우를 총동원하고 있다"고 말했다.

AD

이번 공연은 21일 오후 8시 넷플릭스를 통해 생중계되며, 회원이라면 추가 비용 없이 TV와 모바일, 태블릿 등 다양한 기기에서 시청할 수 있다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>