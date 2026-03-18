사천시, 전통 설화 ‘별주부전’, 축제로 살아나다

사천시 비토섬 일원

수궁가·용왕제 등 전통문화와 현대 공연 결합

경남 사천시 사천 비토섬 별주부전 축제 추진위원회는 「제11회 사천 비토섬 별주부전 축제」를 오는 3월 27일부터 3월 28일까지 이틀간 서포면 비토 해양 낚시공원 일원에서 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 축제는 비토섬에 전해 내려오는 별주부전 설화를 내용으로 전통과 현대가 어우러진 다양한 공연과 체험 행사를 통해 시민과 관광객들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

축제 기간 전통문화의 맥을 잇는 지신밟기(터 밟기)와 용왕제, 판소리 수궁가 공연을 비롯해 다채로운 무대 공연이 펼쳐진다. 또한 추억의 다방, 나만의 향수 만들기, 파크골프 홀인원 등 다양한 체험·나눔 부스도 운영된다.

특히, 27일 오후 7시 개막식에 이어 제4회 비토섬 별주부전 가요제 본선과 사천문화재단의 찾아가는 문화콘서트가 열려 축제의 분위기를 한층 고조시킬 예정이다.

이어 28일 오전 9시부터는 사생대회, 용궁길 보물찾기, '나도 가수다', 시민 마당극 등 참여형 프로그램이 진행되며, 투호·한궁·파크골프 체험 행사 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 프로그램도 마련된다.

또한 이윤옥 명창을 비롯해 서지오, 배진아 등 초청 가수 공연과 즉석 노래자랑이 펼쳐져 축제장을 찾은 관람객들에게 특별한 추억을 선사할 것으로 기대된다.

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최현철 위원장은 "제11회 사천 비토섬 별주부전 축제를 통해 시민과 관광객 모두가 행복한 추억을 만들 수 있도록 정성껏 준비하고 있다"며 "아름다운 봄날 바다 풍경이 어우러진 비토섬 많이 방문하셔서 즐겁게 지내시길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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